Росица Денчева с обрат над чехкиня в Ираклион

Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка направи обрат и победи Михаела Байерлова (Чехия) с 3:6, 6:4, 6:1. Двубоят продължи 2 часа и 28 минути.

Денчева навакса сет и ранен пробив пасив във втория, в който след 4:4 взе седем поредни гейма по пътя си към обрата.

Следващата съперничка на Росица Денчева ще бъде победителката от мача между номер 6 Амариса Тот (Унгария) и квалификантка.



Още две българки ще участват в основната схема на сингъл. Ива Иванова ще играе по-късно днес срещу Пиа Ловрич (Словения), а 15-ата поставена Денислава Глушкова ще започне утре срещу квалификантка.

Виктория Велева пък остана на крачка от основната надпреварата, след като загуби във финалния кръг на пресявките от румънката Симона Оджеску със 7:5, 2:6, 2:6.



В турнира на двойки Денчева и Федерика Урджези (Италия) ще се изправят в първия кръг срещу №1 Байерлова и Даря Лодикова (Русия), а Беатрис Спасова и Елена Гийслер (Германия) ще стартират срещу вторите поставени сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович. Двете срещи са насрочени за този следобед.