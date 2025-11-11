Новак Джокович отпразнува 101-вата си титла по нестандартен начин - със "101 далматинци"

Новак Джокович отпразнува по нестандартен и забавен начин още един впечатляващ момент в кариерата си. След като завоюва 101-ата си титла от ATP в Атина, сърбинът сподели снимка, която бързо привлече вниманието на феновете по света.
На кадъра 38-годишният Джокович позира гордо с далматинци и трофея си на фона на величествените Пропилеи – входа към Акропола. Под снимката той написа: „Не можех да отпразнувам 101 без малко далматинци“ – закачлива препратка към класиката на Disney „101 далматинци“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
16:40 11.11.2025
2 цаоир
16:46 11.11.2025
3 Читател
17:42 11.11.2025