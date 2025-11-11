Новини
Новак Джокович отпразнува 101-вата си титла по нестандартен начин - със "101 далматинци"

11 Ноември, 2025 16:30 799 3

Сърбинът сподели снимка, която бързо привлече вниманието на феновете по света

Новак Джокович отпразнува 101-вата си титла по нестандартен начин - със "101 далматинци" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новак Джокович отпразнува по нестандартен и забавен начин още един впечатляващ момент в кариерата си. След като завоюва 101-ата си титла от ATP в Атина, сърбинът сподели снимка, която бързо привлече вниманието на феновете по света.

На кадъра 38-годишният Джокович позира гордо с далматинци и трофея си на фона на величествените Пропилеи – входа към Акропола. Под снимката той написа: „Не можех да отпразнувам 101 без малко далматинци“ – закачлива препратка към класиката на Disney „101 далматинци“.


  • 1 Трол

    3 0 Отговор
    Далмация си е югославска земя.

    16:40 11.11.2025

  • 2 цаоир

    3 0 Отговор
    Браво Ноле. Голем си.

    16:46 11.11.2025

  • 3 Читател

    0 0 Отговор
    Велик спортост

    17:42 11.11.2025

