Денислава Глушкова е осминафиналистка в Гърция

Денислава Глушкова е осминафиналистка в Гърция

12 Ноември, 2025 16:04 412 0

Поставената под №15 в схемата бъларка победи Аня Станкович от Сърбия

Денислава Глушкова е осминафиналистка в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за третия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под №15 в схемата бъларка победи с 6:3, 6:3 Аня Станкович (Сърбия). Срещата продължи час и 33 минути.

21-годишната Глушкова спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 в първия сет. Българката изостана с 0:2 в началото на втората част, но спечели шест от следващите седем гейма за крайното 6:3.

Във втория кръг Денислава Глушкова ще играе срещу втората поставена и №173 в световната ранглиста за жени Гийомар Маристани (Испания).


Ива Иванова загуби във втория кръг с 5:7, 3:6 от №7 в схемата и №244 в света Ралука Сербан (Кипър). Двубоят продължи 2 часа и 9 минути.


По-късно днес Росица Денчева ще играе срещата си от втория кръг срещу шестата поставена и №243 в света Амариса Тот (Унгария).


