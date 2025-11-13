Световната №1 в женския тенис се разголи преди Битката на половете

Световната №1 в женския тенис Арина Сабаленка се показа от Малдивите, където разпуска преди очакваната с голям интерес Битка на половете. На 28 декември в Дубай тя ще се изправи на корта срещу австралиеца Ник Кирьос.
Снимките по бански на 27-годишната тенисистка в Инстаграм предизвикаха хиляди харесвания и коментари.
„Време за разпускане“, написа носителката на три титли от Големия шлем.
Сабаленка си почива на райския островен архипелаг в Индийския океан в компанията на своя приятел Георгиос Франгулис - бразилски бизнесмен и автомобилен пилот с гръцко потекло. Когато връзката им бе разкрита, той беше женен, но се разведе по настояване на измамената съпруга.
1 пешко
Коментиран от #3
13:12 13.11.2025
2 Селянин
14:07 13.11.2025
3 м0йко бих искал да се шукъм
До коментар #1 от "пешко":Ама нема да я върнеш? Нали?
14:22 13.11.2025