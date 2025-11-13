Новини
Световната №1 в женския тенис се разголи преди Битката на половете

13 Ноември, 2025 12:29 1 615 3

Снимките по бански на 27-годишната тенисистка в Инстаграм предизвикаха хиляди харесвания и коментари

Световната №1 в женския тенис се разголи преди Битката на половете - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световната №1 в женския тенис Арина Сабаленка се показа от Малдивите, където разпуска преди очакваната с голям интерес Битка на половете. На 28 декември в Дубай тя ще се изправи на корта срещу австралиеца Ник Кирьос.

Снимките по бански на 27-годишната тенисистка в Инстаграм предизвикаха хиляди харесвания и коментари.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aryna Sabalenka (@arynasabalenka)

„Време за разпускане“, написа носителката на три титли от Големия шлем.

Сабаленка си почива на райския островен архипелаг в Индийския океан в компанията на своя приятел Георгиос Франгулис - бразилски бизнесмен и автомобилен пилот с гръцко потекло. Когато връзката им бе разкрита, той беше женен, но се разведе по настояване на измамената съпруга.


