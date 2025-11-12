Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ето кои са най-високо платените футболисти в Европа

Ето кои са най-високо платените футболисти в Европа

12 Ноември, 2025 17:05 915 2

  • килиан мбапе -
  • реал мадрид-
  • млн. евро -
  • мохамед салах -
  • ливърпул-
  • джуд белингам-
  • жоао невеш -
  • псж-
  • . доминик собослай -
  • усман дембеле-
  • футболна обсерватория-
  • cies -
  • списък -
  • най-скъпоплатените играчи

Килиан Мбапе оглавява класацията

Ето кои са най-високо платените футболисти в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Европейският футболен елит отново прикова вниманието на фенове и анализатори, след като престижната Футболна обсерватория на CIES публикува актуален списък с най-скъпоплатените играчи на континента. Новото изследване, базирано на иновативен статистически модел, разкрива кои са звездите, които ще получат най-високи възнаграждения през настоящия сезон.

Без изненада, на върха на класацията застава френският суперталант Килиан Мбапе, който след трансфера си в Реал Мадрид ще прибере впечатляващите 22,8 милиона евро брутно годишно възнаграждение (само фиксираната част). Любопитен детайл е, че тази сума е с около 40% по-ниска от реалната му заплата, тъй като „кралският клуб“ не плати трансферна такса за него през лятото на 2024 г. Освен това, т.нар. „ефект на суперзвездата“ позволява на Мбапе да печели значително и от рекламни договори и бонуси извън терена.

Веднага след Мбапе се нарежда египетският голмайстор на Ливърпул Мохамед Салах с прогнозни 17,9 милиона евро, а третото място е за младата сензация на Реал Мадрид – Джуд Белингам, който ще получи 17,5 милиона евро. Тенденцията е ясна – атакуващите футболисти, особено нападателите и крилата, доминират в челото на класацията.

Лидери по позиции: кой колко получава?

Вратари: Тибо Куртоа (Реал Мадрид) е най-добре платеният страж с 14,8 милиона евро.

Централни защитници: Върджил ван Дайк (Ливърпул) води с 14,2 милиона евро.

Крайни бранители: Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен) е на върха с 12,3 милиона евро.

Полузащитници: Жоао Невеш (ПСЖ) изпреварва конкуренцията със 17,3 милиона евро.

Атакуващи халфове: Доминик Собослай (Ливърпул) е втори след Белингам със 17,1 милиона евро.

Сред най-интересните попадения в десетката е Усман Дембеле, носител на „Златната топка“, който дели шесто място с Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид – и двамата с по 16,9 милиона евро. Ламин Ямал от Барселона също впечатлява с деветата си позиция и очаквана заплата от 16,7 милиона евро, а Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) затваря топ 10 с 16,2 милиона евро.

Топ 10 на най-високо платените футболисти в Европа за 2024 г.:

1.Килиан Мбапе (Реал Мадрид) – 22,8 млн. евро

2. Мохамед Салах (Ливърпул) – 17,9 млн. евро

3. Джуд Белингам (Реал Мадрид) – 17,5 млн. евро

4. Жоао Невеш (ПСЖ) – 17,3 млн. евро

5. Доминик Собослай (Ливърпул) – 17,1 млн. евро

6. Усман Дембеле (ПСЖ) – 16,9 млн. евро

6. Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид) – 16,9 млн. евро

8. Лаутаро Мартинес (Интер) – 16,7 млн. евро

8. Ламин Ямал (Барселона) – 16,7 млн. евро

10. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) – 16,2 млн. евро

Данните на CIES ясно показват, че звездите на европейския футбол не само блестят на терена, но и се радват на внушителни финансови възнаграждения. Атакуващите играчи продължават да бъдат най-ценени, а новите имена в топ 10 обещават още по-голяма конкуренция и зрелища през следващите сезони.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нашите

    0 0 Отговор
    национали са по-добри, но Перуката и Гонзо не им дава да тренират

    17:06 12.11.2025

  • 2 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    И тези хора принадена стойност не създават,те са част от глобалното прилагане от страна на власт и пари имеющите спрямо плебса - Хлаб и зрелища,изграждане на фалшиви герои и цености,изпростяване на населението с цел лесното му управление.Това се маскира от така нареченото свободно формиране на цени. липса на морал,ценностна система,отговорност към обшеството и прочие - това сега се нарича - ДЕМОКРАЦИЯ....всичко изпълнено с фалшиви лозунги и герои,но най-добре онагледено от визията на Тръмп за света - сделка,но изгодна само за него....Да свалим шапки пред умиращият свят на мъдреците, обичащи както хората,така и природата.....на самият ръб на самият край сме.....

    18:01 12.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ