Ето кои са най-високо платените футболисти в Европа

Европейският футболен елит отново прикова вниманието на фенове и анализатори, след като престижната Футболна обсерватория на CIES публикува актуален списък с най-скъпоплатените играчи на континента. Новото изследване, базирано на иновативен статистически модел, разкрива кои са звездите, които ще получат най-високи възнаграждения през настоящия сезон.

Без изненада, на върха на класацията застава френският суперталант Килиан Мбапе, който след трансфера си в Реал Мадрид ще прибере впечатляващите 22,8 милиона евро брутно годишно възнаграждение (само фиксираната част). Любопитен детайл е, че тази сума е с около 40% по-ниска от реалната му заплата, тъй като „кралският клуб“ не плати трансферна такса за него през лятото на 2024 г. Освен това, т.нар. „ефект на суперзвездата“ позволява на Мбапе да печели значително и от рекламни договори и бонуси извън терена.

Веднага след Мбапе се нарежда египетският голмайстор на Ливърпул Мохамед Салах с прогнозни 17,9 милиона евро, а третото място е за младата сензация на Реал Мадрид – Джуд Белингам, който ще получи 17,5 милиона евро. Тенденцията е ясна – атакуващите футболисти, особено нападателите и крилата, доминират в челото на класацията.

Лидери по позиции: кой колко получава?

Вратари: Тибо Куртоа (Реал Мадрид) е най-добре платеният страж с 14,8 милиона евро.

Централни защитници: Върджил ван Дайк (Ливърпул) води с 14,2 милиона евро.

Крайни бранители: Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен) е на върха с 12,3 милиона евро.

Полузащитници: Жоао Невеш (ПСЖ) изпреварва конкуренцията със 17,3 милиона евро.

Атакуващи халфове: Доминик Собослай (Ливърпул) е втори след Белингам със 17,1 милиона евро.

Сред най-интересните попадения в десетката е Усман Дембеле, носител на „Златната топка“, който дели шесто място с Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид – и двамата с по 16,9 милиона евро. Ламин Ямал от Барселона също впечатлява с деветата си позиция и очаквана заплата от 16,7 милиона евро, а Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) затваря топ 10 с 16,2 милиона евро.

Топ 10 на най-високо платените футболисти в Европа за 2024 г.:

1.Килиан Мбапе (Реал Мадрид) – 22,8 млн. евро

2. Мохамед Салах (Ливърпул) – 17,9 млн. евро

3. Джуд Белингам (Реал Мадрид) – 17,5 млн. евро

4. Жоао Невеш (ПСЖ) – 17,3 млн. евро

5. Доминик Собослай (Ливърпул) – 17,1 млн. евро

6. Усман Дембеле (ПСЖ) – 16,9 млн. евро

6. Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид) – 16,9 млн. евро

8. Лаутаро Мартинес (Интер) – 16,7 млн. евро

8. Ламин Ямал (Барселона) – 16,7 млн. евро

10. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) – 16,2 млн. евро

Данните на CIES ясно показват, че звездите на европейския футбол не само блестят на терена, но и се радват на внушителни финансови възнаграждения. Атакуващите играчи продължават да бъдат най-ценени, а новите имена в топ 10 обещават още по-голяма конкуренция и зрелища през следващите сезони.