Ливърпул и Ювентус в битка за ас на Байерн Мюнхен

Ливърпул и Ювентус проявяват интерес към нападателя на Байерн Мюнхен Серж Гнабри, пише "Билд". Договорът на 30-годишния футболист изтича през лятото и към момента не е подновен.
Баварците искат да задържат Гнабри за още две години, но при намалена заплата.
Представителите на германеца са получили запитвания от Ливърпул и Ювентус относно възможността да го привлекат.
Серж Гнабри прави силен сезон до момента. Той е изиграл 15 мача за баварците, в които е вкарал 4 гола и е направил 5 асистенции.
Juventus and Liverpool have enquired about Serge Gnabry with a view to a potential free transfer next summer. Bayern are interested in extending Gnabry's contract for another two years but with a pay cut [@altobelli13, @cfbayern] pic.twitter.com/gra2xpkfS6— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 13, 2025
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА