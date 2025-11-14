Новини
Ливърпул и Ювентус в битка за ас на Байерн Мюнхен

14 Ноември, 2025 13:29 345 0

  • ливърпул-
  • ювентус-
  • байерн мюнхен-
  • серж гнабри-
  • футбол

Баварците искат да задържат Гнабри за още две години, но при намалена заплата

Ливърпул и Ювентус в битка за ас на Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул и Ювентус проявяват интерес към нападателя на Байерн Мюнхен Серж Гнабри, пише "Билд". Договорът на 30-годишния футболист изтича през лятото и към момента не е подновен.

Баварците искат да задържат Гнабри за още две години, но при намалена заплата.

Представителите на германеца са получили запитвания от Ливърпул и Ювентус относно възможността да го привлекат.

Серж Гнабри прави силен сезон до момента. Той е изиграл 15 мача за баварците, в които е вкарал 4 гола и е направил 5 асистенции.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
