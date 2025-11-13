Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона готви оферта за халф на Ливърпул още през януари месец

Барселона готви оферта за халф на Ливърпул още през януари месец

13 Ноември, 2025 06:30 430 0

  • ливърпул-
  • райън гравенберх-
  • барселона-
  • футбол

Каталунците подготвят солидно първо предложение за нидерландеца

Барселона готви оферта за халф на Ливърпул още през януари месец - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Барселона е готова да направи оферта на стойност 44 милиона паунда за полузащитника на Ливърпул Райън Гравенберх, съобщава “Fichajes”. Ръководството на клуба вярва, че подобна сума би била достатъчна, за да започнат официални преговори между двете страни.

Наставникът Ханзи Флик търси дефанзивен халф, който да осигурява стабилност в защита и същевременно да умее да изгражда атаките с точни подавания напред — качества, които Гравенберх съчетава естествено в играта си.

Барселона вижда в него дългосрочен евентуален партньор на Френки де Йонг в центъра на терена. Ако сделката се осъществи, това ще бъде единственият голям трансферен ход на клуба през зимния прозорец.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ