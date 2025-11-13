Барселона готви оферта за халф на Ливърпул още през януари месец

Барселона е готова да направи оферта на стойност 44 милиона паунда за полузащитника на Ливърпул Райън Гравенберх, съобщава “Fichajes”. Ръководството на клуба вярва, че подобна сума би била достатъчна, за да започнат официални преговори между двете страни.

Наставникът Ханзи Флик търси дефанзивен халф, който да осигурява стабилност в защита и същевременно да умее да изгражда атаките с точни подавания напред — качества, които Гравенберх съчетава естествено в играта си.

Барселона вижда в него дългосрочен евентуален партньор на Френки де Йонг в центъра на терена. Ако сделката се осъществи, това ще бъде единственият голям трансферен ход на клуба през зимния прозорец.