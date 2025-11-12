Феликс Оже-Алиасим с първа победа на ATP финалите в Торино

Канадската тенис звезда Феликс Оже-Алиасим записа исторически успех на Финалния турнир на ATP в Торино, след като надделя над упорития американец Бен Шелтън в изключително оспорван двубой. След повече от два часа и половина битка на корта, Оже-Алиасим се поздрави с победа – 4:6, 7:6(7), 7:5, с което запази надеждите си за класиране на полуфиналите.

Срещата започна с леко предимство за Шелтън, който успя да вземе първия сет. Във втория обаче, напрежението достигна връхната си точка – тайбрекът се превърна в истински трилър. Оже-Алиасим поведе с 4:2 при смяната на полетата, а малко по-късно Шелтън претърпя неприятен инцидент, след като падна и нарани лявото си коляно. Въпреки болката, американецът прояви характер и продължи да се бори до последната точка.

В решаващия трети сет Феликс демонстрира завидна концентрация и стабилност при собственото си подаване, не позволявайки на съперника си дори да помисли за пробив. Канадецът показа хладнокръвие и издръжливост, които му донесоха така жадуваната първа победа на престижния турнир.

С този успех Оже-Алиасим запази реални шансове за продължаване напред в надпреварата.