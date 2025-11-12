Новини
Спорт »
Тенис »
Феликс Оже-Алиасим с първа победа на ATP финалите в Торино

Феликс Оже-Алиасим с първа победа на ATP финалите в Торино

12 Ноември, 2025 20:29 497 0

  • феликс оже-алиасим-
  • atp финали торино-
  • тенис-
  • бен шелтън-
  • полуфинал-
  • победа-
  • спортни новини

Канадецът надделя над упорития американец Бен Шелтън

Феликс Оже-Алиасим с първа победа на ATP финалите в Торино - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Канадската тенис звезда Феликс Оже-Алиасим записа исторически успех на Финалния турнир на ATP в Торино, след като надделя над упорития американец Бен Шелтън в изключително оспорван двубой. След повече от два часа и половина битка на корта, Оже-Алиасим се поздрави с победа – 4:6, 7:6(7), 7:5, с което запази надеждите си за класиране на полуфиналите.

Срещата започна с леко предимство за Шелтън, който успя да вземе първия сет. Във втория обаче, напрежението достигна връхната си точка – тайбрекът се превърна в истински трилър. Оже-Алиасим поведе с 4:2 при смяната на полетата, а малко по-късно Шелтън претърпя неприятен инцидент, след като падна и нарани лявото си коляно. Въпреки болката, американецът прояви характер и продължи да се бори до последната точка.

В решаващия трети сет Феликс демонстрира завидна концентрация и стабилност при собственото си подаване, не позволявайки на съперника си дори да помисли за пробив. Канадецът показа хладнокръвие и издръжливост, които му донесоха така жадуваната първа победа на престижния турнир.

С този успех Оже-Алиасим запази реални шансове за продължаване напред в надпреварата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ