Гърция записа драматична победа над Шотландия

16 Ноември, 2025 09:15 668 1

Дания е лидер в групата с 11 точки, а шотландците са втори с 10

Гърция записа драматична победа над Шотландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гърция спечели срещу Шотландия с 3:2 в двубой от група „С“, а в другата среща Дания и Беларус завършиха 2:2. След двата любопитни резултата Дания е лидер с 11 точки, а шотландците са втори с 10. В решителната среща представителите на Острова приемат скандинавците, предаде БТА.

Гърция поведе с 3:0 след точни удари на Бакасетас, Каретцас и Тцолис. Шотландия се върна в срещата чрез Доук и Кристи и бе близо до исторически обрат, но вратарят на домакините Влаходимос направи куп спасявания.

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов бе в основата на равенството 2:2 на Беларус при визитата на Дания. Стражът на „армейците“ имаше ключови спасявания. Скандинавците откриха чрез Дамсгард, но Громико и Демченко направиха пълен обрат. Дания все пак стигна до равенството чрез Исаксен малко преди края.

Швейцария победи Швеция с 4:1 направи голяма крачка към директното си класиране на Мондиал 2026. "Кръстоносците" водят с три точки пред втория Косово, който се наложи с 2:0 като гост на Словения. В последният кръг двата тима се срещат в решителен мач в Прищина, но швейцарците имат много по-добра голова разлика.

Брийл Емболо изведе Швейцария напред в 12-тата минута, а в 33-тата Бенямин Нигрен изравни за Швеция. През втората част Гранит Джака в 60-ата минута от дузпа даде нов аванс на „кръстоносците“. До края на срещата Дан Ндой и Йохан Манзамби оформиха крайното 4:1.

В група „Н“ Босна и Херцеговина стигна до обрат срещу Румъния за 3:1 и така остана в борбата за лидерската позиция. Там е Австрия с 18 точки, а Босна има 16. Двата състава излизат един срещу друг във Виена в решителна битка за директно класиране.


Гърция
  • 1 светът е към своя край…

    1 0 Отговор
    ейй това са те швейцарците вече брийл емболо дан ндой и йохан манзамби … сигурен съм че са бели като сняг

    09:27 16.11.2025

