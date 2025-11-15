Белгия не успя да победи Казахстан като гост

Белгия завърши наравно 1:1 при гостуването си на Казахстан в мач от квалификационна група "J" за Мондиал 2026. "Червените дяволи" остават на първо място с 15 точки, с 2 пред Република Северна Македония, предаде БТА.

Дастан Сатпаев откри резултата в полза на домакините в деветата минута, но Ханс Ванакен изравни три минути след почивката.

Ислам Чесноков получи червен картон в 79-ата минута, но белгийците не можаха да се възползват от численото си превъзходство и направиха пропуски пред вратата на домакините. Темирлан Амарбеков се отличи с ключови спасявания след удари белгийските нападатели.

Казахстан е без поражение в три поредни двубоя и се намира на четвърто място в класирането с 8 точки. Белгийците ще играят у дома срещу Лихтенщайн на 18 ноември в последния си мач от квалификациите за Мондиал 2026.