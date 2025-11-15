Новини
Спорт »
Световен футбол »
Белгия не успя да победи Казахстан като гост

Белгия не успя да победи Казахстан като гост

15 Ноември, 2025 19:05 385 0

  • световно първенство-
  • казахстан-
  • белгия

Белгийците ще играят у дома срещу Лихтенщайн на 18 ноември в последния си мач от квалификациите

Белгия не успя да победи Казахстан като гост - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгия завърши наравно 1:1 при гостуването си на Казахстан в мач от квалификационна група "J" за Мондиал 2026. "Червените дяволи" остават на първо място с 15 точки, с 2 пред Република Северна Македония, предаде БТА.

Дастан Сатпаев откри резултата в полза на домакините в деветата минута, но Ханс Ванакен изравни три минути след почивката.

Ислам Чесноков получи червен картон в 79-ата минута, но белгийците не можаха да се възползват от численото си превъзходство и направиха пропуски пред вратата на домакините. Темирлан Амарбеков се отличи с ключови спасявания след удари белгийските нападатели.

Казахстан е без поражение в три поредни двубоя и се намира на четвърто място в класирането с 8 точки. Белгийците ще играят у дома срещу Лихтенщайн на 18 ноември в последния си мач от квалификациите за Мондиал 2026.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ