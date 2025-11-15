Новини
България загуби гостуването си на Турция

15 Ноември, 2025 20:53 691 17

България записа пета загуба в световните квалификации и заема последното място в групата без нито една спечелена точка

България загуби гостуването си на Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България загуби с 0:2 на Турция в петия си мач от Световната квалификация в група „Е“. Хакан Чалханоглу вкара от дузпа в 18-ата минута, за да открие резултата, а Атанас Чернев с автогол в 84-ата оформи крайното 2:0, предаде БТА.

Срещата на стадион „Матлъ“ в Бурса регистрира пето поражение в пет мача за българите и те остават на дъното на класирането без точка, само с един отбелязан гол и 18 допуснати.

Турците са 2-и в групата с 12 точки и ще се опитат да спечелят мача с Испаниея след три дни в Севиля. За България остава домакинството по същото време на стадион „Васил Левски“ срещу Грузия в опит да вземе първи точки и да избегне повторение на антирекорд с 91-годишна давност.

Първата възможност за домакините дойде в 12-ата минута при поредния пробив от дясно, където Мартин Георгиев и Георги Русев имаха доста проблеми. Ферди Кадъоглу намери Актюркоглу, който стреля по диагонала в аут.

Пет минути по-късно домакините стигнаха до преднина, след като получиха дузпа заради игра с ръка на Християн Петров. Капитанът им Хакан Чалханоглу прати Митов в обратния ъгъл.

В ситуацията за дузпата най-напред Кристиян Димитров направи фаул, Чалханоглу стреля от 20-ия метър, но топката се спря в ръката на Петров. Съдията от Шотландия първоначално не реагира, но след протестите на турците и явно подпомогнат от ВАР-съдията, отсъди 11-метров наказателен удар, превърнат в гол.

В 22-ата минута Керем Актюркоглу пък принуди Митов да спасява българската врата от второ попадение.

Постепенно българите стабилизираха защитата и започнаха да посещат турските атаки във втора третина, което им позволи да направят няколко добри слизания към вратата на Угурджан Чакър. В 43-ата минута Кирил Десподов опита късмета си от свободен удар след като Филип Кръстев беше повален от Чалханоглу на 22-23 метра от вратата. Чакър обаче очакваше къде ще отиде топката и успя да парира. А в последната минута на първата част Митов отново спаси българската врата, отбивайки с една ръка на удар на Актюркоглу.

Домакините опитаха да нанесат ранен удар, но българският отбор успешно се противопоставяше във втора третина и търсеше контраатаки. Единствено в първите 15 минути удар на Актюркоглу с глава мина над горната греда на вратата, пазена от Димитър Митов. А в 58-ата минута българите можеха да изравнят, като Кирил Десподов и Георги Русев комбинираха от ляво, а крилото на ЦСКА 1948 стреля с десния крак, извън обсега на вратаря Чакър, но топката се отби в страничната греда.

В 66-ата минута Турция отговори с удар до гредата от малкото наказателно поле на Кенан Йълдъз, който по чудо не отбеляза. Пет минути по-късно Исмаил Юксек от сходна позиция не успя да улучи българската врата.

България отговори с контраатака в 79-ата минута, която завърши с нов фалцов удар на Русев и отново майсторско спасяване на Чакър до лявата греда.

В 84-ата минута Атанас Чернев си вкара автогол, след като Хакан Чалханоглу центрира от фаул, който същият Чернев направи. Пловдивчанинът сбърка при изнасянето на топката, направи нарушение, а след това не се ориентира и заби топката в българската врата. Това е втори автогол за него в тези квалификации, след като направи същото и при поражението с 0:4 от Испания във Валядолид.

В края на срещата турците имаха още две добри възможности да увеличат преднината си, но веднъж стреляха в аут, е и Димитър Митов показа, че днес е във форма в друга ситуация.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стария еничар

    6 9 Отговор
    Умно изигран мач. Все пак, синовете победиха бащите. Уважават турците, знаят че всички са рожби на българските и гръцките еничари, и проявиха великодушие. Видяхме ги всички бели, с европейски вид, достойно носеха чертите на тези които са се прежалили да поставят семето си в нинджите от Анадола. Един народ сме, всичките ние сме ги правили.

    Коментиран от #8

    20:54 15.11.2025

  • 2 Гост

    20 0 Отговор
    Като не ни вкарват, ние си вкарваме. Ние имаме повече голове в нашата отколкото в чуждата врата... Гонзо оставка!

    20:55 15.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Всеки мач автогол.Няма прецедент в световният футбол.

    Коментиран от #12

    20:57 15.11.2025

  • 4 Жалки сме

    11 1 Отговор
    Тичат като овце , един пас на чисто не могат да вържат, по трима скачат на един турчин и той ги финтва! И за капак си вкарваме и неспасяем гол! Резил от всякъде!

    20:58 15.11.2025

  • 5 да да

    7 1 Отговор
    Ганково играха.....

    20:58 15.11.2025

  • 6 Гонзо

    10 1 Отговор
    Все пак си имаме голмаистор!🤣🤣🤣🤣! Закривайте я тази седянка че вече но може да ги гледам!

    20:58 15.11.2025

  • 7 Все пак добре като резултат

    10 0 Отговор
    Но когато противникът не може ние му помагаме.
    Гонзо ще измънка ли нещо.

    20:58 15.11.2025

  • 9 Пецата

    2 3 Отговор
    Като цело ни е много кофти матриала вобще разбираш ли ама аз си пиа ракиата и се кефа 🤣

    21:00 15.11.2025

  • 10 Мюмюн

    4 1 Отговор
    Георги Русев игра феноменално

    21:00 15.11.2025

  • 12 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Поне сме първи в нещо.

    21:02 15.11.2025

  • 13 Лигата на необикновените

    5 0 Отговор
    Чернев беше страхотен!!! В два поредни мача два гола... Талант!!!

    21:03 15.11.2025

  • 14 Скръб

    3 0 Отговор
    Добре че имаме волейбол и сме световна сила в този спорт В баскетбола също имаме силни отбори Футбола ни е разбит отдавна От поколението на Бербатов М Петров Стилиян Петров Мариян Христов и другите момчета Повече не сме играли футбол на поне средно ниво. Не се вижда и светлина в тунела

    21:06 15.11.2025

  • 15 пък що си мислехме

    3 1 Отговор
    наште ритнитопкофци че ще бият агите

    барем резила не е от 5 гола нагоре

    21:06 15.11.2025

  • 16 Бялджип

    1 1 Отговор
    Гледах мача, чета и ироничните коментари. Жалко, но колегите тук са прави. Кога ще имаме отново футбол не знам и едва ли някой знае? Дали ще е през жизнения мандат, който още ни е дал Господ?

    21:08 15.11.2025

  • 17 БгРеалист

    1 0 Отговор
    подарихне им победата, и двата гола можеше да бъдат избегнати, но липсата на поне 2-ма класни футболисти които да дърпат отбора и да дават самочувствиена другите е фрапираща, минчев и десподов няма за какво да бъдат викани ............

    21:10 15.11.2025

