Испания си гарантира място на Световното първенство

Европейският шампион Испания е все по-близо до Световното първенство през 2026 година, предаде БТА.

Футболистите на „Ла Фурия“ се наложиха с 4:0 като гост над Грузия и само чудо може да ги лиши от първото място в група “Е”, където в друг мач Турция се наложи над България с 2:0. В последния кръг от квалификациите Испания има директен мач в Севиля срещу Турция. Испанците имат аванс от 14 гола пред турците, а това се гледа първо при равенство в точките.

В Тбилиси футболистите на Де Ла Фуенте стигнаха до три гола още преди почивката. Микел Оярсабал откри резултата от дузпа в 11-тата. В 22-рата халфът на Арсенал Мартин Субименди удвои, а в 35-ата се разписа и Феран Торес. След подновяването на играта Оярсабал оформи крайното 4:0.

Австрия направи решителна крачка към директното класиране на Мондиал 2026. Това се случи след успех с 2:0 при визитата на Кипър, като австрийците вече имат актив от 18 точки на върха в група „Н“. И двете попадения бяха дело на Марко Арнаутович, а състава на Австрия не се класирала на Световно първенство от 1998 година насам.

Уелс постигна важен успех в група „J“, след като се наложи с 1:0 над Лихтенщайн. Единственото попадение в срещата бе дело на Джордан Джеймс в 61-ата минута. Така Уелс излиза в директен мач срещу Република Северна Македония в битката за едно от първите две места. Отборите са с по 13 точки, но Островитяните ще бъдат домакин в решителната битка.