Швейцария си осигури билет за Световното първенство догодина

Отборът на Швейцария направи голяма крачка към директното си класиране на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. "Кръстоносците" удариха Швеция с 4:1 и продължиха да водят с три точки пред втория Косово кръг преди края.

Косоварите също свършиха работата си и победиха Словения с 2:0, с което си гарантираха поне второто място, предаде Sportal.bg.

Швеция от своя страна остана на дъното със само едно равенство и четири загуби, което само потвърди неизбежното и скандинавците изгубиха дори теоретичните си шансове да се класират на второто място в група "В" на квалификациите в зона "УЕФА".

Първото полувреме беше равностойно и преди почивката съперниците си размениха по един гол. За домакините от Швейцария резултатът откри Брийл Емболо в 12-тата минута, а в 33-тата Бенямин Нигрен възстанови паритета.



Четвърт час след почивката швейцарците изравниха и поставиха съперника си в много трудна ситуация. До голяма степен самите скандинавци бяха виновни за тази ситуация, след като направиха дузпа, която бе реализирана от Гранит Джака в 60-ата минута. В 75-ата пък Дан Ндой се ревншира за жълтия си картон от края на първата част и вкара трети гол в полза на домакините, с което окончателно реши изхода от срещата. Играчите от Западна Европа обаче не пощадиха съперника си и продължиха наказателната акция с още един гол, който падна в 94-ата минута и бе реализиран от халфа Йохан Манзамби.

До голяма степен този резултат бе определящ и за битката на върха. Кръг преди края Швейцария има три точки повече от Косово, като двата отбора предстои да се срещнат на Балканския полуостров в началото на следващата седмица на 18-и ноември (вторник) от 21:45 часа българско време. "Кръстоносците" обаче имат смазващо предимство по отношение на головата разлика и дори да загубят и съперниците да изравнят точковия си актив, косоварите трябва да спечелят с толкова много голове, които граничат с чудото.