Веласкес атакува рекорд с Левски

16 Ноември, 2025 14:49 485 0

Най-доброто постижение на Веласкес начело на един отбор е 25 победи

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще атакува поставянето на рекорд още до изтичането до края на годината. Става дума за лично постижение на 44-годишния специалист. До момента испанецът има 22 победи начело на „сините“ (според някои данни бройката е 23, тъй като броят и успеха с дузпи над Апоел Беер Шева), предаде "Мач Телеграф“.

Най-доброто постижение на Веласкес начело на един отбор е 25 победи. Той прави това с Алкоркон, който води в периода 2016-18 година в продължение на 82 мача.

Треньорът на Левски има шанс да подобри постижението си до края на календарната година, тъй като на тима му предстоят пет мача – четири за първенство и един за Купата на България. На пръв поглед, а и според мнозина, задачата му няма да е толкова трудна. Причината е, че на „сините“ им предстоят двубои срещу съперници, които са част от втората осмица до този момент. Изключение прави Славия.

От началото на 2025 г., когато застана начело на „сините“, Веласкес е провел 42 срещи, в които е спечелил средно по 1,93 точки на мач. Това е най-доброто постижение в кариерата му. На второ място в личната му класация в професионалния футбол е престоят в Бетис (01.07-25.11.2014 г.), когато в 16 двубоя взима средно по 1,69 точки на мач.


България
