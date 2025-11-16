Гатузо за мача срещу Норвегия: Победата с 9:0 е немислима

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо говори за очакванията си за мача срещу Норвегия в квалификациите за Световното първенство. За да се класира директно за Мондиал 2026, Италия трябва да спечели с девет гола разлика, предаде БТА.

„9:0 е немислимо. Във футбола никога не можеш да кажеш никога, но трябва да бъдем реалисти. Подготвяме се за този мач както за всеки друг- ще играем с гордост и знанието, че се изправяме срещу отбор, който ни създаде много проблеми преди шест месеца.

Ако играем умно и запазим самообладание, можем да поддържаме постоянство. Победата с 9:0 е много, много трудна, но никога не казвай никога“, цитира думите на Гатузо Football Italia.

Италия ще играе срещу Норвегия у дома, днес от 21:45 часа.