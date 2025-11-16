Новини
Гатузо за мача срещу Норвегия: Победата с 9:0 е немислима

16 Ноември, 2025 16:19 805 0

  • световно първенство-
  • италия-
  • норвегия-
  • дженаро гатузо

За да се класира директно за Мондиал 2026, Италия трябва да спечели с девет гола разлика

Гатузо за мача срещу Норвегия: Победата с 9:0 е немислима - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо говори за очакванията си за мача срещу Норвегия в квалификациите за Световното първенство. За да се класира директно за Мондиал 2026, Италия трябва да спечели с девет гола разлика, предаде БТА.

„9:0 е немислимо. Във футбола никога не можеш да кажеш никога, но трябва да бъдем реалисти. Подготвяме се за този мач както за всеки друг- ще играем с гордост и знанието, че се изправяме срещу отбор, който ни създаде много проблеми преди шест месеца.

Ако играем умно и запазим самообладание, можем да поддържаме постоянство. Победата с 9:0 е много, много трудна, но никога не казвай никога“, цитира думите на Гатузо Football Italia.

Италия ще играе срещу Норвегия у дома, днес от 21:45 часа.


Италия
