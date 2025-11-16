Норвегия се класира за Световното първенство със стил: унижи Италия в Милано

28 години по-късно, Норвегия отново ще играе на световно първенство по футбол. Селекцията на Стале Солбакен продупчи билета си за шампионата на планетата догодина в САЩ, Канада и Мексико, след като не само не допусна 9 гола срещу Италия, а дори постигна втора победа срещу този съперник в група I на пресявките в зона Европа, този път с 4:1 насред "Сан Сиро", предаде БНТ.

Скандинавците завършват кампанията си в квалификациите с впечатляващите 8 победи от 8 мача и голова разлика от 37:5.

За момчетата на Дженаро Гатузо пък остава надеждата да се класират за Мондиал 2026 през баражите. Италианците, които финишираха с 16 точки в групата, не са се класирали на световно първенство от 2014 г. насам.

С оглед почти невъзможната задача за "Скуадра адзура", домакините се нуждаеха от силно начало под проливния дъжд на "Сан Сиро". Точно това се случи в 11-ата минута, когато Юлиан Риерсон сбърка в близост до наказателното си поле, Федерико Димарко и Матео Ретеги комбинираха, а левият уингбек на Интер намери съотборника си на клубно ниво Франческо Пио Еспозито, който се разписа във втори пореден мач на Италия.

Италианците тотално неутрализираха норвежката звезда Ерлинг Холанд през първата част и на няколко пъти се доближиха до това да удвоят аванса си, но се оттеглиха на почивката при резултат 1:0. По-запомнящото се събитие през първите 45 минути бе жълтия картон на селекционера Дженаро Гатузо, който не успя да сдържи нервите си заради съдийско решение.

"Скуадра адзура" не успя да пренесе устрема си през второто полувреме и скандинавците започнаха да поглеждат по-смело към вратата на съперника. В 63-ата минута Норвегия стигна до изравнителното попадение, след като Антонио Нуса напредна около 20 метра с топката в крака и след това прати мощен шут, с който матира Джанлуиджи Донарума.

И макар че Холанд бе сравнително тих тази вечер, в 78-ата минута суперзвездата на Манчестър Сити отбеляза редовния си гол, за да донесе пълния обрат на гостите. Съотборникът му на клубно ниво Оскар Боб центрира към него, а нападателят нанесе безмилостно воле, което тотално срути италианците, защото само минута по-късно Ерлинг Холанд отново се разписа във вратата на Донарума. Боб пресече подаване на Алесандро Бастони и изведе Мортен Торсби на дясното крило, който намери с лекота тарана в наказателното поле, а той нямаше как да сбърка от такова близко разстояние.

Влезлият като резерва Йорген Странд Ларсен вгорчи още повече вкуса на Италия с четвърти гол в третата минута на добавеното време.

В другия мач от група I Израел победи Молдова у дома, също с 4:1. Гостите останаха с човек по-малко още в 18-ата минута, което отвори вратите за възпитаниците на Ран Бен Симон да завършат кампанията си в световните квалификации с успех.

Израел остава на трето място с 12 точки, а Молдова е на последната позиция с 1 единствен пункт.