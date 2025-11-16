Новини
Спорт »
Световен футбол »
Португалия се класира за Мондиал 2026 след смазваща победа над Армения

Португалия се класира за Мондиал 2026 след смазваща победа над Армения

16 Ноември, 2025 18:24 668 3

  • световно първенство-
  • армения-
  • португалия

Португалците вкараха 9 гола на Армения без Кристиано Роналдо в състава си

Португалия се класира за Мондиал 2026 след смазваща победа над Армения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Португалия си осигури първото място в група “F” и класиране за Световното първенство в Северна Америка след блестящо представяне в последния си мач от квалификациите, предаде Sportal.bg.

Иберийците прегазиха Армения в Порто с 9:1. Бруно Фернандеш и Жоао Невеш реализираха хеттрик, като за халфа на Пари Сен Жермен това бяха първи голове за националния отбор. Преди техните попадения Ренато Вейга откри резултата още в седмата минута, а Гонсало Рамош се разписа в 28-ата минута. В самия край резервата Франсиско Консейсао също се нареди сред голмайсторите.

Тимът на Роберто Мартинес започна да доминира от самото начало и притисна съперника. Той успя да стигне до ранен гол. В седмата минута Бруно Фернандеш изненада вратаря от фал, Авагян изби топката в гредата, но след това Вейга с глава я прати в мрежата. Ситуацията бе разглеждана от ВАР поради съмнения за засада, но попадението бе признато. Арменците изненадаха домакините при първата си атака. Ранос проби отдясно и центрира остро, а Сперцян засече топката към мрежата и резултатът бе изравнен.

Португалия отново се хвърли в атаки и положенията пред вратата на гостите не бяха рядкост. Гонсало Рамош пропусна една добра възможност, като за известно време Армения успяваше да удържи. Това се промени в рамките на две минути, когато паднаха нови два гола. Първо Рамош се разписа след груба грешка в защитата на съперника. Той пресече една върната към вратаря топка, заобиколи го и изведе домакините напред. Секунди по-късно отлична комбинация завърши с попадение на Жоао Невеш, за когото това бе първи гол за националния отбор.

С тази преднина иберийците вече се забавляваха, като продължиха да доминират. Фантастично подаване на Бруно Фернандеш намери Бернардо Силва пред вратата. Ситуацията не бе лесна и играчът на Манчестър Сити отправи акробатичен удар, но вратарят се справи. В 41-ата минута Невеш отбеляза втория си гол в мача след великолепно изпълнение на фал. В края на първата част удар на Кансело срещна гредата след рикошет. В добавеното време Бруно Фернандеш се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Рамош.

Тимът на Роберто Мартинес не се отпусна и започна много силно второто полувреме. Вратарят на гостите трябваше да се справя с удар на Леао, а след това изстрел на Кансело мина над вратата. В 52-ата минута се стигна до шести гол във вратата на Авагян. Гонсало Рамош свърши отлична работа и пусна към Бруно Фернандеш, който с прецизен удар се разписа.

Започнаха смените в тима на домакините, които продължиха да имат огромно превъзходство. Една от резервите - Франсиско Консейсао, направи отличен пробив, но ударът му не затрудни вратаря. Витина бе изведен на добра позиция, но стреля неточно. Друга резерва - Карлуш Форбш, спечели дузпа и това позволи на Бруно Фернандеш да оформи своя хеттрик.

Португалия не спираше да атакува и създаде още доста положения. Жоао Невеш също стигна до хеттрик. Удар на Невеш с глава срещна гредата, но топката отиде при неговия съотборник, който я прати в мрежата. Последваха пропуски на Консейсао, Рамош и Жоао Феликс. В самия край на срещата Консейсао също се разписа след хубав удар.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 уеуе

    1 1 Отговор
    Благодарим на Испания, че 2 мача не си даде зор срещу нас. Дори направи така, че друг отбор да отнесе най-големия разгром.
    Няма да забравим!

    18:32 16.11.2025

  • 2 Кеф

    2 1 Отговор
    Не съм запалянко, но няма да забравя, как неотдавна в Армения публиката на стадиона викаше простотии за България. Хак им е сега!

    18:45 16.11.2025

  • 3 Много добре,

    1 0 Отговор
    че са португалците са играли без Роналдо. С него няма да имат успех.

    18:47 16.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ