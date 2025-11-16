Ирландия сътвори паметен обрат срещу Унгария и се класира за баражите

Португалия разгроми Армения у дома с 9:1 и се класира за финалите на Мондиал 2026, докато в другия мач от група "F" Република Ирландия спечели драматично с 3:2 като гост срещу Унгария и ще играе бараж за класиране на Световния шампионат в Северна Америка, предаде БТА.

Република Ирландия сътвори паметен късен обрат и победи с 3:2 като гост Унгария, след като на два пъти изоставаше в резултата. С хеттрик се отличи Трой Парът, който се разписа и при успеха срещу Португалия по-рано през тази седмица.

Ирландците остават на второ място в групата с 10 точки, като изпреварват унгарския отбор, който има 8 пункта.

Даниел Лукач изведе домакините напред в резултата още в третата минута на двубоя в Будапеща, но Трой Парът изравни от дузпа след четвърт час игра.

Барнабас Варга върна преднината за Унгария в 37-ата минута. Драмата настъпи в 80-ата минута, когато Парът възстанови равенството и даде надежди за "зелените".

В шестата минута на допълнителното време топката беше центрирана в наказателното поле на домакините, Лиъм Скейлс игра с нея и тя достигна до Трой Парът, който изпревари защитата и се разписа за крайното 3:2.

Република Ирландия няма участие на Световно първенство от 2002 година.

Португалия, от своя страна, разгроми Армения у дома с 9:1. В отсъствието на наказания Кристиано Роналдо хеттрик за иберийците реализираха Бруно Фернандеш и Жоао Невеш. Две от попаденията на халфа на Манчестър Юнайтед бяха от дузпи. По един път се разписаха Гонзало Рамош, Франсиско Консейсао и Ренато Вейга, който откри резултата още в седмата минута.

Едуард Сперцян изравни изненадващо в 18-ата минута, но след това арменците получиха осем безответни гола.

Бившият футболист на ЦСКА Жираир Шагоян влезе като резерва за гостите през второто полувреме.

Португалия е на първо място в групата с актив от 13 точки и ще участва на Световно първенство за седми пореден път. Арменците са на последна позиция с 3 пункта.

