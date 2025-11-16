Новини
Спонсорски договор с „Райнметал“ предизвика напрежение в Борусия Дортмунд

16 Ноември, 2025 17:49 618 0

Подписах договорите и след като мастилото изсъхна, изведнъж имаше хора на отговорни позиции, които се дистанцираха, заяви Вацке

Спонсорски договор с „Райнметал“ предизвика напрежение в Борусия Дортмунд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напускащият изпълнителен директор Ханс-Йоахим Вацке казва, че спорът около президентската му кандидатура в Борусия Дортмунд го е наранил лично, тъй като той даде на членовете надежда за край на спорното спонсорство с производител на оръжие (бел.ред. „Райнметал“), предаде БТА.

На общото събрание следващия уикенд той ще бъде назначен за президент на клуба след 20 години като ръководител. Броени дни преди събитието настоящият шеф Райнхолд Лунов намекна, че иска да остане, което е възприемано като обида към Вацке.

Лунов вече се е оттеглил, но Вацке усети последиците от борбата за власт. „Преживях някои неща през последните шест месеца, които не бях преживявал в 20 години преди това. Неща, които ми тежаха много, и лично“, каза той пред изданието schwatzgelb.de.

„Спонсорите и аз говорихме и сме в процес на нормализиране на отношенията си. Връзки, които бяха много добри в продължение на много, много години. Ако имаше дори един глас против в която и да е комисия, нямаше да го направим. Подписах договорите и след като мастилото изсъхна, изведнъж имаше хора на отговорни позиции, които се дистанцираха от това“, заяви още Вацке.

Той каза, че иска да повдигне въпроса отново на общото събрание в края на 2026 г., преди договорът с оръжейната компания да изтече следващата година. „И ако тогава се окаже, че мнозинството от членовете искат да не удължаваме договора, ще работя, за да гарантирам това“, обеща Вацке. На събранието през 2024 г. обаче членовете вече гласуваха с мнозинство против ново споразумение.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
