Дъщерна компания на „Райнметал“ спечели поръчка на британското военно министерство

Британската дъщерна компания на германската аерокосмическа и отбранителна филма "Райнметал" спечели договор от британското Министерство на отбраната, съобщи компанията майка днес, цитирана от ДПА, предаде БТА.
Договорът е за доставка на система за наблюдение на водача "Трейлблейзър" (Trailblazer) за бойните машини на пехотата "Уориър" (Warrior), съобщи компанията.
Финансовите подробности по договора, който "Райнметал Електроникс ЮКей (Rheinmetall Electronics UK) спечели в открит конкурс, не са оповестени.
Камерите "Трейлблейзър" ще бъдат използвани за 359 бойни машини "Уориър" като система за задна камера за безопасност (RSCS) за превозното средство, осигуряваща ключова функция за безопасност, която позволява на водача да разпознава терена и персонала зад превозното средство, съобщи компанията.
В момента акциите на "Райнметал" се търгуват на цена 1589,50 евро, което е спад с 3,117% на фондовата борса Xetra, посочва Ройтерс.
Освен да запише приближаващия дрон (после за статистиката) за друго не се сещам. :))
20:52 10.12.2025
ХАХАХА
21:01 10.12.2025
21:18 10.12.2025
21:19 10.12.2025
До коментар #1 от "Спецназ":Това е сигурно едно от приложенията, същата Немска фирма монтира тежка 12 мм картечница или дори 30 мм автоматично оръдие на бойната машина и щом операторът забележи рояк от дронове той премества кръстчето върху тях и те да прехванати и тогава операторът натисва бутон или вербално дава команда която се възприема от оръдието и дроновете се унищожават
21:19 10.12.2025
фредерике шМерц е бутнала под масата едно куфарче към адвокатчето стармЪр
21:21 10.12.2025
21:23 10.12.2025
Танкерът се е насочвал към руския пристанищен терминал Новоросийск с висока скорост, като автоматичната му система за идентификация е била изключена, когато е бил ударен. Причинени са "критични щети" от експлозии, разкъсващи кърмовата част, е съобщил източникът."
Ватнишките прошляци да са по-тихички.
21:30 10.12.2025
