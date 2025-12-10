Новини
Свят »
Великобритания »
Дъщерна компания на „Райнметал“ спечели поръчка на британското военно министерство

10 Декември, 2025 20:46 699 9

  • райнметал-
  • германия-
  • великобритания

Финансовите подробности по договора не са оповестени, посочва изданието

Дъщерна компания на „Райнметал“ спечели поръчка на британското военно министерство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британската дъщерна компания на германската аерокосмическа и отбранителна филма "Райнметал" спечели договор от британското Министерство на отбраната, съобщи компанията майка днес, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Договорът е за доставка на система за наблюдение на водача "Трейлблейзър" (Trailblazer) за бойните машини на пехотата "Уориър" (Warrior), съобщи компанията.

Финансовите подробности по договора, който "Райнметал Електроникс ЮКей (Rheinmetall Electronics UK) спечели в открит конкурс, не са оповестени.

Камерите "Трейлблейзър" ще бъдат използвани за 359 бойни машини "Уориър" като система за задна камера за безопасност (RSCS) за превозното средство, осигуряваща ключова функция за безопасност, която позволява на водача да разпознава терена и персонала зад превозното средство, съобщи компанията.

В момента акциите на "Райнметал" се търгуват на цена 1589,50 евро, което е спад с 3,117% на фондовата борса Xetra, посочва Ройтерс.


Великобритания
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спецназ

    8 3 Отговор
    На тия на бойните машини им трябва ЗАДНА КАМЕРА за хиляди евра??

    Освен да запише приближаващия дрон (после за статистиката) за друго не се сещам. :))

    Коментиран от #5

    20:52 10.12.2025

  • 2 хаха

    3 1 Отговор
    Аз пък помислих, че ВМЗ Сопот е спечелил поръчката.

    ХАХАХА

    21:01 10.12.2025

  • 3 Аааа да

    2 2 Отговор
    И Райнметал вън от България. Да си ядат те барутите. И да вземат Бойчо с тях за пълнач

    21:18 10.12.2025

  • 4 Яки тъпотии

    0 1 Отговор
    задна камера за безопасност (RSCS) за превозното средство,....

    21:19 10.12.2025

  • 5 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Спецназ":

    Това е сигурно едно от приложенията, същата Немска фирма монтира тежка 12 мм картечница или дори 30 мм автоматично оръдие на бойната машина и щом операторът забележи рояк от дронове той премества кръстчето върху тях и те да прехванати и тогава операторът натисва бутон или вербално дава команда която се възприема от оръдието и дроновете се унищожават

    21:19 10.12.2025

  • 6 Хи хи хи

    2 2 Отговор
    На последната среща в лъндън
    фредерике шМерц е бутнала под масата едно куфарче към адвокатчето стармЪр

    21:21 10.12.2025

  • 7 смех

    4 0 Отговор
    Със снаряди ли ще биете ядрена сила бе смеш ници

    21:23 10.12.2025

  • 8 хаха

    2 0 Отговор
    "Украйна удари с морски дронове още един танкер в Черно море.
    Танкерът се е насочвал към руския пристанищен терминал Новоросийск с висока скорост, като автоматичната му система за идентификация е била изключена, когато е бил ударен. Причинени са "критични щети" от експлозии, разкъсващи кърмовата част, е съобщил източникът."

    Ватнишките прошляци да са по-тихички.

    Коментиран от #9

    21:30 10.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

