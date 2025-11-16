Новини
Спорт »
Световен футбол »
Украйна достигна до баражите за Мондиал 2026

Украйна достигна до баражите за Мондиал 2026

16 Ноември, 2025 21:36 481 4

  • световно първенство-
  • исландия-
  • украйна-
  • мондиал 2026

Украинците завършват на второ място в групата с актив от 10 точки

Украйна достигна до баражите за Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна се класира за баражите за Мондиал 2026 след трудна победа с 2:0 на свой терен срещу Исландия в мач от квалификационна група "D", предаде БТА.

Късни голове на Олександър Зубков и Олексий Гуцуляк осигуриха важната победа в полза на укранския отбор на двубоя, игран пред над 30 хиляди зрители във Варшава. Украинците завършват на второ място в групата с актив от 10 точки, докато исландците остават с 8 пунта на третата позиция.

Преди точно 600 дни Исландия елиминира Украйна в плейофите за участие на Евро 2024, а Зубков с глава на задната греда откри резултата в 83-ата минута. Дълбоко в допълнителното време Гуцуляк оформи ценния успех в полза на домакините.

В другата среща от тази група осигурилият си ранно класиране за Мондиал 2026 Франция победи с 3:1 като гост Азербайджан и завърши с 16 точки на първа позиция. Домакините изненадващо поведоха в резултата след гол на Ренат Дадашов още в четвъртата минута. Близо четвърт час по-късно Жан-Филип Матета изравни, а попадение на Кристофър Нкунку беше отменен заради игра с ръка и намеса на ВАР.

Манес Аклиуш направи пълен обрат в полза на "петлите" в 30-ата минута, но гол на Хефрен Тюрам също не беше признат заради нарушение.

Автогол на вратаря Шахрудин Магомедалиев оформи крайното 3:1 за двукратните световни шампиони в последните секунди на първата част.

Азербайджан спечели само 1 точка в 6 мача и завършва на последно място в класирането.

В група "К" Англия спечели с 2:0 като гост на Албания. Голове на звездата Хари Кейн в последния четвърт час на двубоя осигуриха пълен актив от 24 точки за "трите лъва", докато албанците са втори с 14 пункта и ще участват в баражите за класиране на финалите догодина.

Англичаните са първият отбор от зона Европа, който не допуска попадение във вратата си в осем световни квалификации.

Сърбия победи трудно след обрат от 0:1 до 2:1 след почивката срещу гостуващия Латвия. Александър Катай и Александър Станкович бяха точни през второто полувреме, след като Владиславс Гутковскис беше извел латвийците напред в резултата в 12-ата минута.

Сърбите са на трета позиция с 13 точки, докато Латвия е на четвърто място с 5 точки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна е някъде към Киев

    2 1 Отговор
    а след още известно време и към полската граница.
    Ако не ми вярвате съм готов да се обзаложа ако ми стиска.

    21:45 16.11.2025

  • 2 кус кус

    2 1 Отговор
    Подаръците за плъховете не свършват.Било е двуличие и пълно посмешище.

    22:01 16.11.2025

  • 3 Нищо ново !

    0 0 Отговор
    Свикнали сме ! Подарявайте на украинците ! Все пак дават милиони от своите за трупно месо за да навредите на Русия .

    22:05 16.11.2025

  • 4 Гориил

    1 0 Отговор
    Луфтвафе срещу Кригсмарине.

    22:06 16.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ