Украйна достигна до баражите за Мондиал 2026

Украйна се класира за баражите за Мондиал 2026 след трудна победа с 2:0 на свой терен срещу Исландия в мач от квалификационна група "D", предаде БТА.

Късни голове на Олександър Зубков и Олексий Гуцуляк осигуриха важната победа в полза на укранския отбор на двубоя, игран пред над 30 хиляди зрители във Варшава. Украинците завършват на второ място в групата с актив от 10 точки, докато исландците остават с 8 пунта на третата позиция.

Преди точно 600 дни Исландия елиминира Украйна в плейофите за участие на Евро 2024, а Зубков с глава на задната греда откри резултата в 83-ата минута. Дълбоко в допълнителното време Гуцуляк оформи ценния успех в полза на домакините.

В другата среща от тази група осигурилият си ранно класиране за Мондиал 2026 Франция победи с 3:1 като гост Азербайджан и завърши с 16 точки на първа позиция. Домакините изненадващо поведоха в резултата след гол на Ренат Дадашов още в четвъртата минута. Близо четвърт час по-късно Жан-Филип Матета изравни, а попадение на Кристофър Нкунку беше отменен заради игра с ръка и намеса на ВАР.

Манес Аклиуш направи пълен обрат в полза на "петлите" в 30-ата минута, но гол на Хефрен Тюрам също не беше признат заради нарушение.

Автогол на вратаря Шахрудин Магомедалиев оформи крайното 3:1 за двукратните световни шампиони в последните секунди на първата част.

Азербайджан спечели само 1 точка в 6 мача и завършва на последно място в класирането.

В група "К" Англия спечели с 2:0 като гост на Албания. Голове на звездата Хари Кейн в последния четвърт час на двубоя осигуриха пълен актив от 24 точки за "трите лъва", докато албанците са втори с 14 пункта и ще участват в баражите за класиране на финалите догодина.

Англичаните са първият отбор от зона Европа, който не допуска попадение във вратата си в осем световни квалификации.

Сърбия победи трудно след обрат от 0:1 до 2:1 след почивката срещу гостуващия Латвия. Александър Катай и Александър Станкович бяха точни през второто полувреме, след като Владиславс Гутковскис беше извел латвийците напред в резултата в 12-ата минута.

Сърбите са на трета позиция с 13 точки, докато Латвия е на четвърто място с 5 точки.