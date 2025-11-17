ЦСКА представи модерна озвучителна система на стадион „Българска армия“ (ВИДЕО)

Стадион „Българска армия“ се сдоби с ново технологично бижу! Футболният клуб ЦСКА официално демонстрира първите тестове на иновативната озвучителна система, която ще озвучи дома на „червените“.

В специално видео, разпространено от клуба, феновете могат да надникнат зад кулисите на модернизацията, която обещава да издигне атмосферата на мачовете на съвсем ново ниво. Новата аудиовизуална инфраструктура включва цели 34 високотехнологични клъстера, разположени стратегически из цялата арена, за да гарантират кристален звук във всяка точка на стадиона.

Освен това, в престижния Сектор „А“ ще бъдат монтирани още четири допълнителни аудио системи, които ще подсилят акустиката и ще осигурят незабравимо изживяване за зрителите.

Този амбициозен проект е част от цялостната трансформация на стадион „Българска армия“, която цели да предостави на привържениците на ЦСКА и гостите на съоръжението най-съвременни удобства и впечатляващо качество на звука.