ЦСКА представи модерна озвучителна система на стадион „Българска армия“ (ВИДЕО)

17 Ноември, 2025 15:46 501 1

Феновете могат да надникнат зад кулисите на модернизацията

ЦСКА представи модерна озвучителна система на стадион „Българска армия“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стадион „Българска армия“ се сдоби с ново технологично бижу! Футболният клуб ЦСКА официално демонстрира първите тестове на иновативната озвучителна система, която ще озвучи дома на „червените“.

В специално видео, разпространено от клуба, феновете могат да надникнат зад кулисите на модернизацията, която обещава да издигне атмосферата на мачовете на съвсем ново ниво. Новата аудиовизуална инфраструктура включва цели 34 високотехнологични клъстера, разположени стратегически из цялата арена, за да гарантират кристален звук във всяка точка на стадиона.

Освен това, в престижния Сектор „А“ ще бъдат монтирани още четири допълнителни аудио системи, които ще подсилят акустиката и ще осигурят незабравимо изживяване за зрителите.

Този амбициозен проект е част от цялостната трансформация на стадион „Българска армия“, която цели да предостави на привържениците на ЦСКА и гостите на съоръжението най-съвременни удобства и впечатляващо качество на звука.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Хубав стадион

    1 1 Отговор
    Хубав стадион, най после в София

    15:50 17.11.2025

