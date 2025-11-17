Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски с невиждани продажби на фен артикули по време на "Син петък"

Левски с невиждани продажби на фен артикули по време на "Син петък"

17 Ноември, 2025 20:48 457 1

  • левски -
  • уикенд-
  • син петък-
  • магазин-
  • клуба-
  • продажби-
  • артикули

Отстъпките са до 72%

Левски с невиждани продажби на фен артикули по време на "Син петък" - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният Левски отбеляза безпрецедентен търговски успех през изминалия уикенд, след като организира специалната промоционална инициатива "Син петък". Привържениците на "сините" буквално щурмуваха официалните магазини и онлайн платформите на клуба, което доведе до рекордни продажби на клубни артикули.

Още от ранните часове на петъчния ден, феновете се наредиха на дълги опашки пред магазините, за да се сдобият с любимите си шалове, фланелки, шапки и други аксесоари, носещи емблемата на Левски. Онлайн поръчките също белязаха невиждан ръст, като много от артикулите бяха разпродадени за броени часове.

Ръководството на столичния клуб изрази своята благодарност към верните привърженици, които за пореден път доказаха, че подкрепата им е безценна.

"Отново доказахте, че сте номер 1. Изминалият уикенд беше най-силният в историята на кампанията "Син Петък“. Благодарим ви за рекордния брой продажби!

Ако все още не сте се възползвали от намаленията, можете да го направите до 28 ноември. Отстъпките са до 72% на избрани артикули, както и 20% на трите официални екипа.

Поради огромния интерес част от размерите на някои артикули са временно изчерпани, но ви уверяваме, че правим всичко възможно да заредим допълнителни количества.

Напомняме, че е възможно да има забавяния при доставката на артикулите, но работим усилено всички пратки да бъдат обработени в най-кратки срокове", написаха от клуба.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирилайлай

    1 1 Отговор
    Консерви говеждо с манатарки сред артикулите има ли?

    21:16 17.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ