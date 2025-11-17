Левски с невиждани продажби на фен артикули по време на "Син петък"

Футболният Левски отбеляза безпрецедентен търговски успех през изминалия уикенд, след като организира специалната промоционална инициатива "Син петък". Привържениците на "сините" буквално щурмуваха официалните магазини и онлайн платформите на клуба, което доведе до рекордни продажби на клубни артикули.

Още от ранните часове на петъчния ден, феновете се наредиха на дълги опашки пред магазините, за да се сдобият с любимите си шалове, фланелки, шапки и други аксесоари, носещи емблемата на Левски. Онлайн поръчките също белязаха невиждан ръст, като много от артикулите бяха разпродадени за броени часове.

Ръководството на столичния клуб изрази своята благодарност към верните привърженици, които за пореден път доказаха, че подкрепата им е безценна.

"Отново доказахте, че сте номер 1. Изминалият уикенд беше най-силният в историята на кампанията "Син Петък“. Благодарим ви за рекордния брой продажби!



Ако все още не сте се възползвали от намаленията, можете да го направите до 28 ноември. Отстъпките са до 72% на избрани артикули, както и 20% на трите официални екипа.



Поради огромния интерес част от размерите на някои артикули са временно изчерпани, но ви уверяваме, че правим всичко възможно да заредим допълнителни количества.



Напомняме, че е възможно да има забавяния при доставката на артикулите, но работим усилено всички пратки да бъдат обработени в най-кратки срокове", написаха от клуба.