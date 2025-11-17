Новини
Дъщерята на Пол Скоулс – Алисия, впечатлява с успехи в нетрадиционен спорт

Дъщерята на Пол Скоулс – Алисия, впечатлява с успехи в нетрадиционен спорт

17 Ноември, 2025 23:14

Тя не спира да вдъхновява младите спортисти

Дъщерята на Пол Скоулс – Алисия, впечатлява с успехи в нетрадиционен спорт - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Алисия Скоулс, наследницата на футболната икона на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс, се отличава с изключителни постижения далеч от футболните терени. Младата дама не само ръководи модерен фитнес център рамо до рамо с баща си, но и се изявява като национална състезателка по нетбол – спорт, който набира популярност, макар и да остава сравнително непознат за широката публика.

Нетболът, често сравняван с хандбал и баскетбол, е динамична игра, която се радва на огромен интерес в държавите от Британската общност.

Алисия Скоулс се превръща в истинска звезда на терена, демонстрирайки завидни умения, бързина и спортен дух. Тя не спира да вдъхновява младите спортисти с отдадеността и страстта си към спорта.

Докато Пол Скоулс остава легенда в света на футбола, неговата дъщеря уверено гради собствена спортна кариера, доказвайки, че талантът и амбицията вървят ръка за ръка в семейство Скоулс.




КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    5 0 Отговор
    Върти нещо топките там... Колкото може ! Ама , црънчо се е олензил, сигурно е доволен.

    23:17 17.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Като

    4 0 Отговор
    Се увеличи първата снимка и се вижда, че е доста грозна скумрия в лицето. Отдалеч подлъгва.

    23:31 17.11.2025

  • 4 Едмон Дантес

    0 0 Отговор
    Аз съм беден, скромен и тих студент, живеещ, учещ и работещ зад граница. Ще се хване ли с някого като мен? Ах,да - не си грозен, просто си беден. Хм.

    23:52 17.11.2025

