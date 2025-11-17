Дъщерята на Пол Скоулс – Алисия, впечатлява с успехи в нетрадиционен спорт

Алисия Скоулс, наследницата на футболната икона на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс, се отличава с изключителни постижения далеч от футболните терени. Младата дама не само ръководи модерен фитнес център рамо до рамо с баща си, но и се изявява като национална състезателка по нетбол – спорт, който набира популярност, макар и да остава сравнително непознат за широката публика.

Нетболът, често сравняван с хандбал и баскетбол, е динамична игра, която се радва на огромен интерес в държавите от Британската общност.

Алисия Скоулс се превръща в истинска звезда на терена, демонстрирайки завидни умения, бързина и спортен дух. Тя не спира да вдъхновява младите спортисти с отдадеността и страстта си към спорта.

Докато Пол Скоулс остава легенда в света на футбола, неговата дъщеря уверено гради собствена спортна кариера, доказвайки, че талантът и амбицията вървят ръка за ръка в семейство Скоулс.