България търси първи успех и точки в квалификациите срещу Грузия

18 Ноември, 2025 10:12 316 1

Двубоят е на стадион „Васил Левски“ от 21:45 часа

България търси първи успех и точки в квалификациите срещу Грузия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес националният отбор на България по футбол се изправя пред поредното си изпитание в квалификациите за Световното първенство през 2026 година. В последния кръг от група Е нашите момчета приемат Грузия на стадион „Васил Левски“, като срещата започва в 21:45 часа.

Ситуацията в групата е повече от напрегната за българския тим – „лъвовете“ все още не са спечелили нито една точка и заемат последното място. Грузинците са трети с 3 точки, докато Турция и Испания са далеч напред с 12 и 15 пункта съответно. Именно тази среща се очертава като последен шанс за чест и достойнство в тази кампания.

В лагера на България напрежението е осезаемо. След поредната загуба – този път с 0:2 от Турция – бъдещето на селекционера Александър Димитров виси на косъм, въпреки че той пое отбора само преди месец. На вчерашната пресконференция Димитров заяви: „Статистиката е минало, а ние живеем в настоящето. Имаме качествени футболисти и ще дадем всичко от себе си, за да се поздравим с победа. Поех отбора в труден момент, но сме решени да се борим докрай.“

Статистиката обаче не е на страната на нашите национали. В последните пет срещи под ръководството на Илиан Илиев и Александър Димитров, България няма нито едно равенство – пет поредни загуби, включително две от Испания, две от Турция и една от Грузия. Головата разлика е стряскаща: -17, а още по-любопитен факт е, че автоголовете (3) са повече от реализираните попадения (1).

Грузинският тим, воден от Вили Саньол, също не впечатлява с изявите си в последните мачове. Под въпрос за гостите остава нападателят Жорж Микаутадзе, който не попадна в групата за двубоя с Испания, въпреки предварителните очаквания.

Историята между двата отбора показва баланс – по две победи и едно равенство в последните пет сблъсъка. Последният успех на България срещу Грузия датира от 2021 година, когато нашите момчета триумфираха с убедителното 4:1.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Бай Иван

    1 0 Отговор
    0:3 за съжаление ..

    10:17 18.11.2025

