Основен футболист на Арсенал аут за два месеца

19 Ноември, 2025 16:30 824 0

На 15 ноември 27-годишният футболист не успя да завърши контролния мач на петкратния световен шампион срещу Сенегал (2:0) заради контузия, напускайки принудително терена в 64-ата минута

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Защитникът на Арсенал Габриел Магаляеш може да отсъства от терена за период от два месеца, след като получи контузия, докато играеше за Бразилия, съобщават медиите във Великобритания в сряда.

На 15 ноември 27-годишният футболист не успя да завърши контролния мач на петкратния световен шампион срещу Сенегал (2:0) заради контузия, напускайки принудително терена в 64-ата минута. В лондонския клуб са обезпокоени от сериозността на контузията на бразилеца и той ще проведе допълнителни прегледи.

Арсенал е на първо място в класирането във Висшата лига с актив от 26 точки. В неделя столичани ще играят срещу големия си съперник Тотнъм, а през следващата седмица приемат Байерн Мюнхен в Шампионската лига.


