Новини
Спорт »
Бг футбол »
Намалиха наказанието на Локо Пловдив

Намалиха наказанието на Локо Пловдив

19 Ноември, 2025 17:15 904 1

  • локомотив пловдив-
  • наказание-
  • бфс-
  • футбол-
  • ботев пловдив

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване"

Намалиха наказанието на Локо Пловдив - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Апелативната комисия намали наказанието на Дисциплинарната комисия, което беше наложено на Локомотив Пловдив след градското дерби с Ботев. Срещата беше лрекратена в края на първото полувреме, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов беше ударен в главата с бутилка.

Заради този инцидент "жълто-черните" получиха служебна победа, а освен голямата финансова глоба, "смърфовете" бяха наказани да изиграят следващите си три домакински мача без публика. Последното наказание е намалено на два мача.

Ето решението на Апелативната комисия:

"РЕШЕНИЕ № 17 /19.11.2025 г.

ДЕЛО №17/19.11.2025 г.

Относно: Жалба на ПФК „Локомотив 1926” гр. Пловдив, срещу решение на ДК при БФС от 04.11.2025 година

Апелативната комисия след като се запозна с жалбата, доказателствата към нея и изслуша поканените лица:

РЕШИ:

На основание чл.62, ал.3 и чл.16, ал. 2 от Дисциплинарен правилник за сезон 2025/2026 г. изменя решение на ДК при БФС, като вместо „забрана за игра пред публика“ за 3 срещи, се налага наказание „забрана за игра пред публика“ за 2 срещи и „частично затваряне на стадион“ за 1 среща, затваря – трибуна „Бесика“.

Потвърждава останалите решения на ДК от 04.11.2025 г. взети по отношение на ПФК „Локомотив 1926“ гр. Пловдив, като правилни и законосъобразни.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредна проява

    0 0 Отговор
    на висша принципност...

    21:43 19.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ