Световният шампион по футбол с тима на Франция от 2018 година - Пол Погба, ще направи дебют за Монако в Лига 1 през уикенда, съобщи вестник Екип.

Полузащитникът не е играл от 3 септември 2023, когато се появи от скамейката за Ювентус срещу Емполи. Месец по-късно той получи четиригодишно наказание след положителен тест за допинг, което впоследствие беше намалено на 18 месеца. Преди година договорът му със „старата госпожа“ беше прекратен, а през лятото подписа с френския Монако за две години.

След отсъствие заради контузия в глезена, Погба се очаква да направи дебют за монегаските в двубоя срещу Рен в събота.

Монако е шести във френското първенство с 20 точки, на 7 зад лидера Пари Сен Жермен. Тимът участва и в Шампионската лига, където заема 19-ото място след четири изиграни мача.