Играч на Бенфика и норвежкия национал бе осъден за разпространяване на сексуални материали

Съд в Дания призна норвежкия национал Андреас Шелдерюп за виновен по обвинение в споделяне на сексуални материали на две момчета под 18 години. Играчът на Бенфика е с наложена условна присъда от две седмици затвор с една година изпитателен срок.

21-годишният Шелдерюп, който миналата година игра в Нордселанд, заяви пред съда в Копенхаген, че е получил 27-секундното видео в приложението Снапчат и го е препратил в групов чат на четирима свои приятели. Футболистът се призна за виновен и заяви, че в самото начало не е разбрал, че хората във видеото са на възраст под 18 години.

"Когато го препратих на приятелите си, бързо осъзнах, че е незаконно и бързо изтрих видеото", каза Шелдерюп.

В изявление в профила си в Инстаграм в събота Шелдерюп вече се извини и каза, че иска "да бъде откровен с всички относно глупава грешка, която е направил".

Въпросната двуседмична условна присъда означава, че той ще трябва да влезе в затвора само ако бъде признат за виновен за друго престъпление през следващите 12 месеца.

В неделя Норвегия се класира за Световното първенство през 2026 година след победа с 4:1 като гост срещу Италия в последния си квалификационен мач от зона Европа. Шелдерюп беше резерва на мача в Милано и не влезе в игра.