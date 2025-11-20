Новини
България се изкачи в световната ранглиста на ФИФА

20 Ноември, 2025 07:23 1 246 6

„Лъвовете“ се изкачиха с три позиции

България се изкачи в световната ранглиста на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Българският национален отбор по футбол отбеляза прогрес в най-новото издание на световната ранглиста на ФИФА за ноември. След като постигнаха победа срещу Грузия, „трикольорите“ успяха да се придвижат с три места нагоре и вече заемат 88-ата позиция в света.

Така нашите момчета оставиха зад себе си тимовете на Бахрейн, Замбия и Ангола, а непосредствено пред тях се нареждат Сирия, Нова Зеландия, Уганда и Хаити.

Този възход се дължи на увеличения точков актив на България – от 1263,07 точки през октомври, сега националите разполагат с 1272,19 точки.

През миналия месец „лъвовете“ бяха на 91-во място, но сега демонстрират амбиция и възходяща форма.

В челото на класацията няма размествания – Испания продължава да води с 1877,18 точки, следвана плътно от световния шампион Аржентина (1873,33 точки) и Франция (1870 точки). Англия заема четвъртата позиция с 1834,12 точки, а Бразилия се изкачва в топ 5 с 1760,46 точки, изпреварвайки Португалия и Нидерландия.

В десетката попадат още Белгия, Германия и Хърватия. Сред съперниците на България в квалификационните битки, Турция се нарежда на 25-о място, докато Грузия е 73-та в света.

Тази ноемврийска класация ще бъде от ключово значение за разпределението на отборите по урни при предстоящия жребий за Световното първенство, който ще се проведе на 5 декември във Вашингтон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 За умрелите

    12 0 Отговор
    Добро или нищо.

    07:36 20.11.2025

  • 2 Гост

    11 0 Отговор
    Еееее, щом сме пред Замбия и Ангола, няма начин, вървим нагоре! Абе, Замбия къде се намира, националите знаят ли? Или и това не са им казали в школите! Горките...

    07:52 20.11.2025

  • 3 Някой

    10 0 Отговор
    За юни месец 1995г сме били номер 8 в ранглистата на ФИФА. При Боби Михайлов сме достигали номер 96, което е рекорд.

    08:01 20.11.2025

  • 4 С ОСМОКЛАСНИКА ТОЛКОВА

    10 0 Отговор
    С умни и интелигентни ръководители така е!

    08:05 20.11.2025

  • 5 браво на българия

    1 1 Отговор
    класацията не е вярна . да я сравнят на балканитя , тя не ходи на световно . рядко на европейско . статистиката на българия с бразилия , италия и нидерландия , ами не са равностойни . е ся 4: 0 падна от нидерландия .

    08:39 20.11.2025

  • 6 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    7 1 Отговор
    ОТБОР СЪСТАВЕН ОТ НЕМОЖАЧИ НАРИЧАНИ ЗА КРАТКО -- ФУТБОЛИСТИ. НА ТЕЗИ ТРЯБВА ДА ИМ СЕ ЗАБРАНИ ДА СТЪПВАТ НА ТЕРЕНА ЗАЩОТО ТЪПЧАТ ТРЕВАТА. ФЕДЕРАЦИЯТА ПО ФУТБОЛ ДА СЕ ЗАКРИЕ И СТАДИОНИТЕ ДА СТАНАТ ЛИВАДИ ЗА ПАСЕНЕ НА КРАВИ ИЛИ РАЗХОДКА НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ. ОТ ТЕЗИ НЕМОЖАЧИ НЯМА ПОЛЗА. СЕГА ДА ВЪРНАТ ВСИЧКИ ПАРИ ВЗЕТИ КАТО БОНУСИ

    08:45 20.11.2025

