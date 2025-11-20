България се изкачи в световната ранглиста на ФИФА

Българският национален отбор по футбол отбеляза прогрес в най-новото издание на световната ранглиста на ФИФА за ноември. След като постигнаха победа срещу Грузия, „трикольорите“ успяха да се придвижат с три места нагоре и вече заемат 88-ата позиция в света.

Така нашите момчета оставиха зад себе си тимовете на Бахрейн, Замбия и Ангола, а непосредствено пред тях се нареждат Сирия, Нова Зеландия, Уганда и Хаити.

Този възход се дължи на увеличения точков актив на България – от 1263,07 точки през октомври, сега националите разполагат с 1272,19 точки.

През миналия месец „лъвовете“ бяха на 91-во място, но сега демонстрират амбиция и възходяща форма.

В челото на класацията няма размествания – Испания продължава да води с 1877,18 точки, следвана плътно от световния шампион Аржентина (1873,33 точки) и Франция (1870 точки). Англия заема четвъртата позиция с 1834,12 точки, а Бразилия се изкачва в топ 5 с 1760,46 точки, изпреварвайки Португалия и Нидерландия.

В десетката попадат още Белгия, Германия и Хърватия. Сред съперниците на България в квалификационните битки, Турция се нарежда на 25-о място, докато Грузия е 73-та в света.

Тази ноемврийска класация ще бъде от ключово значение за разпределението на отборите по урни при предстоящия жребий за Световното първенство, който ще се проведе на 5 декември във Вашингтон.