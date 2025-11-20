Новини
Бащата на Георги Русев: При гола на сина ми хвърчаха свещ и дистанционно

Бащата на Георги Русев: При гола на сина ми хвърчаха свещ и дистанционно

20 Ноември, 2025 16:15 1 412 11

  • георги русев-
  • национален отбор-
  • футбол

Разбира се, че в този миг бях най-щастливият баща на света, а жена ми Марияна - най-щастливата майка

Бащата на Георги Русев: При гола на сина ми хвърчаха свещ и дистанционно - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бащата на българския национал Георги Русев разкри, че е бил най-щастливият татко на света след попадението на футболиста в мрежата на Грузия във вторник вечер.

"Когато топката се оплете във вратата на Мамардашвили вкъщи след страничната ножица на моя син Георги, дистанционното за телевизора полетя във въздуха. А заедно с него и една свещ, която беше на масата. Разбира се, че в този миг бях най-щастливият баща на света, а жена ми Марияна - най-щастливата майка", сподели пред „България Днес“ гордият татко.

Росен Русев не скри емоциите си и разкри какво се е случило по време на срещата на "трикольорите" над Грузия (2:1) в последната ни квалификация за световното догодина.

"С Георги се видяхме в дните преди мача с Грузия. Изглеждаше малко потиснат заради липсата на късмет в предишния мач срещу Турция, когато можеше да вкара гол - споделя Росен Русев. - Казах му: Забрави какво се е случило в Бурса. Мисли за следващото голово положение, което ще се открие пред теб. Тогава ударът ще влезе във вратата. Щастлив съм, че всичко се случи точно по този начин и България победи."

Росен Русев е бивш национал по джудо. Признава, че научил сина си на някои основни хватки, които му помагат и във футбола.

"Във футболната школа на Аякс се изучават някои техники от джудото, които са полезни и на терена", казва таткото на Георги Русев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мичмана

    18 3 Отговор
    Абе класирахме се за свтовно ли?? 🙈

    Коментиран от #4, #10

    16:18 20.11.2025

  • 2 Бегай

    17 6 Отговор
    Яка селения!

    16:25 20.11.2025

  • 3 Ало,сайта?

    19 6 Отговор
    Е га ти новината.Закривай.

    16:26 20.11.2025

  • 4 ДАААААААА

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мичмана":

    И 6 гола вкарал там.

    16:42 20.11.2025

  • 5 Свещенна простота

    15 5 Отговор
    Интересно, според този селяк какво би трябвало да прави бащата на Меси?

    Коментиран от #6

    16:55 20.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шкумбата

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Знаеш":

    Топ смешка😂😂

    17:53 20.11.2025

  • 8 факт

    4 0 Отговор
    головодници

    19:53 20.11.2025

  • 9 Ицо

    2 2 Отговор
    Истината е, Ча на мача с Турция най-добре се представиха Георги Русев и Филип Кръстев. Съдбата ги възнагради с голове в следващия им мач.

    20:11 20.11.2025

  • 10 Анималс Винаги Верни

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мичмана":

    Ей хейттрче, може да не сме се класирали за жалост, но вкарахме 2 гола и с 3 гола вече не сме най-слабите в Европа. За твое сведение, Лихтенщайн завърши с точно 0 гола

    Коментиран от #11

    22:37 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

