Бащата на Георги Русев: При гола на сина ми хвърчаха свещ и дистанционно

Бащата на българския национал Георги Русев разкри, че е бил най-щастливият татко на света след попадението на футболиста в мрежата на Грузия във вторник вечер.

"Когато топката се оплете във вратата на Мамардашвили вкъщи след страничната ножица на моя син Георги, дистанционното за телевизора полетя във въздуха. А заедно с него и една свещ, която беше на масата. Разбира се, че в този миг бях най-щастливият баща на света, а жена ми Марияна - най-щастливата майка", сподели пред „България Днес“ гордият татко.

Росен Русев не скри емоциите си и разкри какво се е случило по време на срещата на "трикольорите" над Грузия (2:1) в последната ни квалификация за световното догодина.

"С Георги се видяхме в дните преди мача с Грузия. Изглеждаше малко потиснат заради липсата на късмет в предишния мач срещу Турция, когато можеше да вкара гол - споделя Росен Русев. - Казах му: Забрави какво се е случило в Бурса. Мисли за следващото голово положение, което ще се открие пред теб. Тогава ударът ще влезе във вратата. Щастлив съм, че всичко се случи точно по този начин и България победи."

Росен Русев е бивш национал по джудо. Признава, че научил сина си на някои основни хватки, които му помагат и във футбола.

"Във футболната школа на Аякс се изучават някои техники от джудото, които са полезни и на терена", казва таткото на Георги Русев.