Кристиано Роналдо изрази признателност за топлия прием в Белия дом

20 Ноември, 2025 08:06 1 159 2

  • кристиано роналдо-
  • белия дом-
  • доналд тръмп-
  • ал-насър-
  • мохамед бин салман-
  • футбол-
  • благодарност-
  • официална вечеря-
  • спортни новини

Футболистът на Ал-Насър сподели емоционално послание

Кристиано Роналдо изрази признателност за топлия прием в Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световната футболна звезда Кристиано Роналдо отправи специални благодарности към американския президент Доналд Тръмп за гостоприемството, което му бе оказано по време на официална вечеря в Белия дом.

Вечерята бе организирана по повод визитата на престолонаследника на Саудитска Арабия, Мохамед бин Салман, в Съединените щати. На събитието присъстваха редица изтъкнати личности от света на спорта, политиката и бизнеса, а Роналдо бе сред специалните гости.

В социалните мрежи португалският нападател на Ал-Насър сподели емоционално послание, в което благодари на президента Тръмп за поканата и сърдечното посрещане.

„Искрено оценявам вниманието и топлината, с които бяхме приети заедно с моята бъдеща съпруга. Вярвам, че всеки от нас може да допринесе за по-добро бъдеще, изпълнено с кураж, отговорност и траен мир. Аз съм готов да дам своя принос, вдъхновявайки младите поколения“, написа Роналдо.

С този жест на признателност Роналдо отново демонстрира не само спортния си талант, но и ангажираността си към глобалните каузи.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ник. А

    2 5 Отговор
    арабите го разнасят, като маймуна 🐵. 🤣
    Напомня ми за едно време, когато циганите водеха мечки и ги караха да танцуват

    Коментиран от #2

    08:40 20.11.2025

  • 2 Фокс

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ник. А":

    Да така е . На село на сбора циганите докарваха мечка да играе на цигулка . Така и нашата Роналдиня анлната я мъкнат при Дончо

    08:58 20.11.2025

