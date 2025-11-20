Кристиано Роналдо изрази признателност за топлия прием в Белия дом

Световната футболна звезда Кристиано Роналдо отправи специални благодарности към американския президент Доналд Тръмп за гостоприемството, което му бе оказано по време на официална вечеря в Белия дом.

Вечерята бе организирана по повод визитата на престолонаследника на Саудитска Арабия, Мохамед бин Салман, в Съединените щати. На събитието присъстваха редица изтъкнати личности от света на спорта, политиката и бизнеса, а Роналдо бе сред специалните гости.

В социалните мрежи португалският нападател на Ал-Насър сподели емоционално послание, в което благодари на президента Тръмп за поканата и сърдечното посрещане.

„Искрено оценявам вниманието и топлината, с които бяхме приети заедно с моята бъдеща съпруга. Вярвам, че всеки от нас може да допринесе за по-добро бъдеще, изпълнено с кураж, отговорност и траен мир. Аз съм готов да дам своя принос, вдъхновявайки младите поколения“, написа Роналдо.

С този жест на признателност Роналдо отново демонстрира не само спортния си талант, но и ангажираността си към глобалните каузи.