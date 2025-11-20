Тиаго Силва крои планове за европейско завръщане

Ветеранът на световния футбол и настоящ защитник на Флуминензе, Тиаго Силва, е на прага на нова житейска и професионална стъпка. Според информация на Globo, 41-годишният бразилец сериозно обмисля да се завърне на Стария континент, за да бъде по-близо до своите близки, които живеят в Англия.

Макар договорът му с Флуминензе да е валиден до лятото на 2026 година, Силва е взел решение да напусне клуба още след края на настоящия сезон. Ръководството на бразилския гранд е изразило желание да удължи престоя му, но проявява разбиране към личните му мотиви и семейни приоритети.

Не е тайна, че Милан – клубът, с който Тиаго Силва изгря на европейската сцена, проявява интерес към евентуалното му завръщане. Италианските медии вече спекулират, че "росонерите" са сред фаворитите за подписа на опитния бранител.

Основната причина за желанието на Силва да се върне в Европа е възможността да прекарва повече време със своите деца, които в момента се развиват в академията на Челси.

Плановете на Силва не спират дотук – след около три години на терена, той възнамерява да се впусне в треньорската професия, като така ще остане тясно свързан с любимата игра.

През впечатляващата си кариера Тиаго Силва е защитавал цветовете на Милан, Пари Сен Жермен и Челси, а с националния отбор на Бразилия има 113 мача и 7 гола.