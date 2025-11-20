Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тиаго Силва крои планове за европейско завръщане

Тиаго Силва крои планове за европейско завръщане

20 Ноември, 2025 09:33 730 0

  • тиаго силва-
  • завръщане в европа-
  • флуминензе-
  • милан-
  • челси-
  • бразилски национален отбор-
  • футболна кариера-
  • треньор-
  • семейство-
  • трансфер

Легендарният бразилец иска да е по-близо до семейството си

Тиаго Силва крои планове за европейско завръщане - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ветеранът на световния футбол и настоящ защитник на Флуминензе, Тиаго Силва, е на прага на нова житейска и професионална стъпка. Според информация на Globo, 41-годишният бразилец сериозно обмисля да се завърне на Стария континент, за да бъде по-близо до своите близки, които живеят в Англия.

Макар договорът му с Флуминензе да е валиден до лятото на 2026 година, Силва е взел решение да напусне клуба още след края на настоящия сезон. Ръководството на бразилския гранд е изразило желание да удължи престоя му, но проявява разбиране към личните му мотиви и семейни приоритети.

Не е тайна, че Милан – клубът, с който Тиаго Силва изгря на европейската сцена, проявява интерес към евентуалното му завръщане. Италианските медии вече спекулират, че "росонерите" са сред фаворитите за подписа на опитния бранител.

Основната причина за желанието на Силва да се върне в Европа е възможността да прекарва повече време със своите деца, които в момента се развиват в академията на Челси.

Плановете на Силва не спират дотук – след около три години на терена, той възнамерява да се впусне в треньорската професия, като така ще остане тясно свързан с любимата игра.

През впечатляващата си кариера Тиаго Силва е защитавал цветовете на Милан, Пари Сен Жермен и Челси, а с националния отбор на Бразилия има 113 мача и 7 гола.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ