В Испания: Лионел Меси с ново престижно отличие

20 Ноември, 2025 11:57 663 0

Sport.es го обяви за най-добрия футболист на Барселона през 21 век

В Испания: Лионел Меси с ново престижно отличие - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Лионел Меси, легендарният аржентински нападател, който в момента блести с екипа на Интер Маями, отново попадна под светлините на прожекторите, след като бе удостоен с изключително признание от Испания. Престижното спортно издание Sport.es го обяви за най-добрия футболист на Барселона през 21 век – титла, която затвърждава статута му на икона в света на футбола.

Главният редактор на Sport.es, Джоан Вехилс, лично пристигна в САЩ, за да връчи наградата на Меси в Маями, тъй като натовареният график на 38-годишния футболист не му позволи да присъства на церемонията в Мадрид.

Въпреки разстоянието, емоциите не липсваха – Меси бе трогнат от специално видео, в което верни фенове на Барселона изразиха своята благодарност за незабравимите мигове, които той им е подарил през годините.

"Преживяхме заедно и радости, и трудности – това е част от дългата ми кариера. Барселона винаги ще бъде моят дом, моето място, моите хора. Сигурен съм, че ще се върна – ще бъда на трибуните като всеки друг запалянко, за да подкрепям любимия си клуб", сподели развълнуваният Меси.


Новини по спортове:
