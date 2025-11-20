Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мбапе и Ямал са първите претенденти за "Златната топка" през 2026-а година

Мбапе и Ямал са първите претенденти за "Златната топка" през 2026-а година

20 Ноември, 2025 18:28 734 0

  • ламин ямал-
  • килиан мбапе-
  • златна топка-
  • реал мадрид-
  • барселона

Макар да ни дели почти цяла година от следващата церемония за „Златната топка“, вече са известни ранните фаворити за приза

Мбапе и Ямал са първите претенденти за "Златната топка" през 2026-а година - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Французинът Усман Дембеле заслужи най-ценния индивидуален приз във футбола „Златната топка“, след като беше големият лидер на Пари Сен Жермен в похода му към първата си Шампионска лига.

Макар да ни дели почти цяла година от следващата церемония за „Златната топка“, вече са известни ранните фаворити за приза през 2026-а.

Според Polymarket Sports, към момента първи в класацията е голмайсторът на Реал Мадрид и Франция Килиан Мбапе, който получава 33% от гласовете. Веднага след него е младата перла на Барселона и Испания Ламин Ямал с 23%.

Трети се нарежда звездата на Манчестър Сити Ерлинг Халанд, който прати Норвегия на първо участие на Световно първенство от 1998-а година насам. Той получава 18% от гласовете към момента. Топ 5 допълват още Хари Кейн (Байерн Мюнхен и Англия) с 14% и претендентът в последните две години Винисиус Жуниор (Реал Мадрид и Бразилия) с едва 6%.

В Топ 10 личат имената още на Педри (Барселона и Испания), Джуд Белингам (Реал Мадрид и Англия), настоящият носител Дембеле, Мохамед Салах (Ливърпул и Египет) и Коул Палмър (Челси и Англия), които получават по пет процента или по-малко.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ