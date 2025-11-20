Мбапе и Ямал са първите претенденти за "Златната топка" през 2026-а година

Французинът Усман Дембеле заслужи най-ценния индивидуален приз във футбола „Златната топка“, след като беше големият лидер на Пари Сен Жермен в похода му към първата си Шампионска лига.

Макар да ни дели почти цяла година от следващата церемония за „Златната топка“, вече са известни ранните фаворити за приза през 2026-а.

Според Polymarket Sports, към момента първи в класацията е голмайсторът на Реал Мадрид и Франция Килиан Мбапе, който получава 33% от гласовете. Веднага след него е младата перла на Барселона и Испания Ламин Ямал с 23%.

EYES ON THE PRIZE: Mbappé is the early leader to win the Ballon d’Or in 2026 on Polymarket.



Трети се нарежда звездата на Манчестър Сити Ерлинг Халанд, който прати Норвегия на първо участие на Световно първенство от 1998-а година насам. Той получава 18% от гласовете към момента. Топ 5 допълват още Хари Кейн (Байерн Мюнхен и Англия) с 14% и претендентът в последните две години Винисиус Жуниор (Реал Мадрид и Бразилия) с едва 6%.

В Топ 10 личат имената още на Педри (Барселона и Испания), Джуд Белингам (Реал Мадрид и Англия), настоящият носител Дембеле, Мохамед Салах (Ливърпул и Египет) и Коул Палмър (Челси и Англия), които получават по пет процента или по-малко.