Играч на Реал Мадрид с чистосърдечно признание: Ямал е по-добър от мен

Един от големите таланти на Реал Мадрид - Франко Мастантуоно чистосърдечно си призна, че Ламин Ямал, е по-добър играч от него. Двамата са връстници (18 години) и любимата им позиция е на дясното крило.

„Ямал е по-добър играч от мен, той показва невероятно ниво и вече е доказал, че преминава през фантастичен период. Пристигнах в Реал Мадрид и в момента преминавам през процес на адаптация, който се надявам да бъде бърз и да мога да свикна с ритъма на футбола в Европа“, каза Мастантуоно, цитиран от Cadena SER.

18-годишният аржентинец премина в Реал Мадрид през август. През този сезон той е отбелязал един гол и е направил една асистенция в 12 мача във всички турнири.