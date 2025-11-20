Новини
Спорт »
Световен футбол »
Играч на Реал Мадрид с чистосърдечно признание: Ямал е по-добър от мен

20 Ноември, 2025 16:45 1 102 1

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • барселона-
  • реал мадрид

18-годишният аржентинец премина в Реал Мадрид през август.

Играч на Реал Мадрид с чистосърдечно признание: Ямал е по-добър от мен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от големите таланти на Реал Мадрид - Франко Мастантуоно чистосърдечно си призна, че Ламин Ямал, е по-добър играч от него. Двамата са връстници (18 години) и любимата им позиция е на дясното крило.

„Ямал е по-добър играч от мен, той показва невероятно ниво и вече е доказал, че преминава през фантастичен период. Пристигнах в Реал Мадрид и в момента преминавам през процес на адаптация, който се надявам да бъде бърз и да мога да свикна с ритъма на футбола в Европа“, каза Мастантуоно, цитиран от Cadena SER.

18-годишният аржентинец премина в Реал Мадрид през август. През този сезон той е отбелязал един гол и е направил една асистенция в 12 мача във всички турнири.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
  • 1 Герак Митко

    3 0 Отговор
    Чудя се, дали не е по добър и от нашите национали.

    16:51 20.11.2025

