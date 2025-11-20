Пожар на "Сейнт Джеймс Парк" спря двубоя между Екзитър Сити и Бъртън Албиън

Извънредна ситуация на стадиона на Екзитър Сити доведе до неочаквано отлагане на предстоящия им мач от Лига 1 срещу Бъртън Албиън, съобщиха от клуба. Причината – мащабен пожар, избухнал миналата седмица на "Сейнт Джеймс Парк", който нанесе сериозни щети на ключови инфраструктурни зони.

Според официалната информация, огнената стихия е унищожила електрическата инсталация на една от трибуните, засегнати са и медицинските помещения, големият екран, както и рекламните пана край терена. Вследствие на инцидента достъпът до електричество в значителна част от съоръжението е прекъснат, което прави провеждането на футболни срещи невъзможно.

"Работим неуморно, за да възстановим стадиона в най-кратки срокове и да гарантираме безопасността на всички – футболисти, служители и фенове", гласи изявлението на Екзитър Сити.

Ремонтните дейности ще продължат, докато съоръжението не бъде приведено в пълна изправност.

В момента Екзитър Сити заема 20-ата позиция в класирането на Лига 1 с актив от 17 точки, изоставайки с 11 пункта от лидера Стокпорт Каунти. Следващото изпитание за отбора е гостуване на Брадфорд Сити, насрочено за 29 ноември.