Никола Цолов няма да може да използва своя любим №12 за дебюта във Формула 2

25 Ноември, 2025 18:30 869 8

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • кампос-
  • спорт

Звездата на България ще замести испанеца Пепе Марти, който напусна Формула 2, за да се насочи към Формула Е

Никола Цолов няма да може да използва своя любим №12 за дебюта във Формула 2 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Броени дни остават до дебюта на Никола Цолов във Формула 2 с екипа на Кампос. Припомняме ви, че сънародникът ни ще ще участва в последните два кръга за сезон 2025 в Катар и Абу Даби. Звездата на България ще замести испанеца Пепе Марти, който напусна Формула 2, за да се насочи към Формула Е.

Във Формула 2 обаче Цолов няма да може да използва своя любим №12, с който спечели титлата в испанската Формула 4 през 2022 година и завърши втори във Формула 3 през тази. Вместо това Никола ще трябва да се състезава с №3, който до момента беше използван от Марти.

Причината за това е фактът, че във Формула 2, подобно на Формула 3, пилотите нямат правото да си избират с кой номер да се състезават. Вместо това техните номера се определят на база класирането на техния отбор с шампионата от предходния сезон. В случая Кампос завърши на второто място през 2024 година и съответно през този сезон двете коли на испанския тим са с №3 и №4.

През годините Никола Цолов е карал още с №9 и №25 във Формула 3 с отбора на АРТ, съответно през 2023 и 2024.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишок

    2 4 Отговор
    ...............

    19:24 25.11.2025

  • 2 КОЛЮ шофьоро

    2 5 Отговор
    Нищо не стая от тоо

    Коментиран от #6

    19:29 25.11.2025

  • 3 Май кА му

    2 5 Отговор
    Плаща.. И то добре....

    19:30 25.11.2025

  • 4 Николов

    6 2 Отговор
    Предните трима са от любимите ми хейтъри: полуграмогни, нищо не разбиращи, плюещи по всички останали, виждащи до върха на носа си. Вероятно смятат, че ако те се качат в колата на Никола, ще са недостижими. 😄 Ку съм яс, жъ видиж ко жа я напрая тая формула, напрао жъ изкръта асфалта. 😁 Яс с гулфу ко можа да ги напрая.. 😅

    Коментиран от #7

    19:41 25.11.2025

  • 5 Николов

    5 3 Отговор
    Напред, Шампионе, пожелавам ти успешен дебют!!

    19:43 25.11.2025

  • 6 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "КОЛЮ шофьоро":

    От него става повече нещо отколкото от тебе

    21:07 25.11.2025

  • 7 Германец

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Николов":

    Типични българи те са 80% от народа ви

    21:08 25.11.2025

  • 8 Вторите трима

    2 0 Отговор
    Са един и същ п и. Д а л

    21:36 25.11.2025

