Никола Цолов няма да може да използва своя любим №12 за дебюта във Формула 2

Броени дни остават до дебюта на Никола Цолов във Формула 2 с екипа на Кампос. Припомняме ви, че сънародникът ни ще ще участва в последните два кръга за сезон 2025 в Катар и Абу Даби. Звездата на България ще замести испанеца Пепе Марти, който напусна Формула 2, за да се насочи към Формула Е.
Във Формула 2 обаче Цолов няма да може да използва своя любим №12, с който спечели титлата в испанската Формула 4 през 2022 година и завърши втори във Формула 3 през тази. Вместо това Никола ще трябва да се състезава с №3, който до момента беше използван от Марти.
Причината за това е фактът, че във Формула 2, подобно на Формула 3, пилотите нямат правото да си избират с кой номер да се състезават. Вместо това техните номера се определят на база класирането на техния отбор с шампионата от предходния сезон. В случая Кампос завърши на второто място през 2024 година и съответно през този сезон двете коли на испанския тим са с №3 и №4.
През годините Никола Цолов е карал още с №9 и №25 във Формула 3 с отбора на АРТ, съответно през 2023 и 2024.
