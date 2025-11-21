Лудогорец има нов старши треньор

Ръководството на ПФК Лудогорец официално обяви назначението на Пер-Матиас Хьогмо за старши-треньор на представителния отбор. Клубът избра норвежкия треньор като най-подходящ за бъдещото развитие на отбора. Решението е продиктувано от богатия му опит, дисциплиниран подход към работата и успешните резултати на клубно и национално ниво.

Хьогмо притежава дългогодишна треньорска кариера, включваща постове в редица водещи норвежки клубове, както и в националните гарнитури на страната – от младежкия до женския и мъжкия национален отбор. През 2006 г. печели титлата на Норвегия с Розенборг и участва в групите на Шампионската лига, където след решаващи победа и равен над Олимпиакос стига до мач със Зенит в елиминационната фаза на Лига Европа. През 2022 г. печели титлата на Швеция с Хекен, а на следващия сезон и Купата на страната. С Хекен участва в групите на Лига Европа. Любопитен факт от кариерата на специалиста е, че на Олимпиадата в Сидни през 2000 година става шампион с женския национален отбор на Норвегия.

Хьогмо ще има изключително сериозни специалисти в щаба си. Имената им ще бъдат обявени допълнително.

Утре (събота) Пер-Матиас Хьогмо ще проведе първа тренировка с Лудогорец. По-късно през деня, в 18:30 ч. в зала "Фламинго" на хотел "Zoo" в София, норвежкият специалист ще бъде официално представен пред медиите.

Клубът е убеден, че неговият опит, методология и професионална философия ще допринесат значително за развитието на първия отбор и постигането на поставените спортно-технически цели.

ВИЗИТКА – Пер-Матиас Хьогмо

Роден на 1 декември 1959 г. в Тромсьо, Норвегия

Кариера като играч:

1977 – Гратанген

1978–1983 – Мьолнер

1984–1985 – Тромсьо

1985–1986 – Норкьопинг

1986–1989 – Тромсьо

Кариера като треньор:

1989 – Гратанген (играещ треньор)

1990–1991 – Тромсдален

1992 – Тромсьо

1993 – Норвегия U19

1994 – Норвегия U15

1995 – Норвегия U16

1995–1996 – Мос

1996 – Норвегия U17

1997–2000 – Норвегия (жени)

2000–2003 – Норвегия U21

2004 – Тромсьо

2005–2006 – Розенборг

2007–2008 – Норвегия (технически директор)

2009–2012 – Тромсьо

2013 – Юргорден

2013–2016 – Норвегия

2018 – Фредрикстад

2019–2020 – Фредрикстад (футболен директор)

2020–2021 – Норвегия (мениджър на подрастващите)

2021–2023 – Хекен

2024 – Урава Редс

2025 – Молде

Статистика като треньор:

369 мача – 171 победи, 88 равенства, 110 загуби

Успехи:

• Шампион на Швеция: 2022

• Шампион на Норвегия: 2006

• Носител на Купата на Швеция: 2023