Лудогорец има нов старши треньор

21 Ноември, 2025 17:53 1 596 3

  • пер-матиас хьогмо-
  • лудогорец -
  • назначение-
  • старши-треньор-
  • разград-
  • бг футбол

Пер-Матиас Хьогмо е новият наставник на разградчани

Лудогорец има нов старши треньор - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на ПФК Лудогорец официално обяви назначението на Пер-Матиас Хьогмо за старши-треньор на представителния отбор. Клубът избра норвежкия треньор като най-подходящ за бъдещото развитие на отбора. Решението е продиктувано от богатия му опит, дисциплиниран подход към работата и успешните резултати на клубно и национално ниво.

Хьогмо притежава дългогодишна треньорска кариера, включваща постове в редица водещи норвежки клубове, както и в националните гарнитури на страната – от младежкия до женския и мъжкия национален отбор. През 2006 г. печели титлата на Норвегия с Розенборг и участва в групите на Шампионската лига, където след решаващи победа и равен над Олимпиакос стига до мач със Зенит в елиминационната фаза на Лига Европа. През 2022 г. печели титлата на Швеция с Хекен, а на следващия сезон и Купата на страната. С Хекен участва в групите на Лига Европа. Любопитен факт от кариерата на специалиста е, че на Олимпиадата в Сидни през 2000 година става шампион с женския национален отбор на Норвегия.

Хьогмо ще има изключително сериозни специалисти в щаба си. Имената им ще бъдат обявени допълнително.

Утре (събота) Пер-Матиас Хьогмо ще проведе първа тренировка с Лудогорец. По-късно през деня, в 18:30 ч. в зала "Фламинго" на хотел "Zoo" в София, норвежкият специалист ще бъде официално представен пред медиите.

Клубът е убеден, че неговият опит, методология и професионална философия ще допринесат значително за развитието на първия отбор и постигането на поставените спортно-технически цели.

ВИЗИТКА – Пер-Матиас Хьогмо
Роден на 1 декември 1959 г. в Тромсьо, Норвегия

Кариера като играч:
1977 – Гратанген
1978–1983 – Мьолнер
1984–1985 – Тромсьо
1985–1986 – Норкьопинг
1986–1989 – Тромсьо

Кариера като треньор:
1989 – Гратанген (играещ треньор)
1990–1991 – Тромсдален
1992 – Тромсьо
1993 – Норвегия U19
1994 – Норвегия U15
1995 – Норвегия U16
1995–1996 – Мос
1996 – Норвегия U17
1997–2000 – Норвегия (жени)
2000–2003 – Норвегия U21
2004 – Тромсьо
2005–2006 – Розенборг
2007–2008 – Норвегия (технически директор)
2009–2012 – Тромсьо
2013 – Юргорден
2013–2016 – Норвегия
2018 – Фредрикстад
2019–2020 – Фредрикстад (футболен директор)
2020–2021 – Норвегия (мениджър на подрастващите)
2021–2023 – Хекен
2024 – Урава Редс
2025 – Молде

Статистика като треньор:
369 мача – 171 победи, 88 равенства, 110 загуби

Успехи:
• Шампион на Швеция: 2022
• Шампион на Норвегия: 2006
• Носител на Купата на Швеция: 2023


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Белите мечки ще ни учат на футбол.Какво падение?!

    17:57 21.11.2025

  • 2 при гелосаната крадла

    10 1 Отговор
    никой не се задържа

    18:57 21.11.2025

  • 3 Цскар

    8 3 Отговор
    Вижте му успехите.Сумати години треньор и само три успешни.

    19:46 21.11.2025

