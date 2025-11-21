Новини
Спорт »
Световен футбол »
ФИФА преосмисли плаката за Мондиал 2026: Роналдо вече е сред звездите след буря от фенски недоволства

ФИФА преосмисли плаката за Мондиал 2026: Роналдо вече е сред звездите след буря от фенски недоволства

21 Ноември, 2025 22:05 1 117 5

  • плакат-
  • световното първенство по футбол 2026 -
  • критики-
  • кристиано роналдо-
  • фифа-
  • лионел меси-
  • юсеф ен-несири-
  • футбол-
  • фенове

Първоначално поругалецът не присъстваше

ФИФА преосмисли плаката за Мондиал 2026: Роналдо вече е сред звездите след буря от фенски недоволства - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като първоначалният официален плакат за Световното първенство по футбол 2026 предизвика вълна от разочарование и остри критики заради липсата на Кристиано Роналдо, ФИФА бе принудена да реагира светкавично.

Социалните мрежи буквално избухнаха от коментари, настояващи за уважение към португалската легенда.

В отговор на масовото недоволство, световната футболна централа не само премахна спорния постер, но и представи нова, обновена визия. На нея вече грее образът на Кристиано Роналдо – един от най-емблематичните футболисти на нашето време, чиято липса първоначално бе възприета като огромен пропуск.

Любопитното е, че редом до Роналдо, на новия плакат присъстват и други знакови моменти от последния Мондиал в Катар. Сред тях се откроява триумфът на Лионел Меси с трофея, както и драматичният победен гол с глава на Юсеф Ен-Несири срещу Португалия – събитие, което сложи край на надеждите на Роналдо и неговите съотборници.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йес Акинг

    8 1 Отговор
    уефа е една прогнила ,корумпирана и алчна организация

    Коментиран от #2

    22:30 21.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Леля Гошо

    6 2 Отговор
    Не го харесвам, но не може всяко второ дете да е с фланелка CR7 и да не го включат.

    Иначе гледам че преобладават световно неизвестни тарамбуки,

    23:01 21.11.2025

  • 4 Авее

    3 0 Отговор
    Роналдо, ще го преживее, но бистришкия тигър от Банкя не знам, как ще преодолее това, че не е на плаката?

    Коментиран от #5

    23:06 21.11.2025

  • 5 Да знаеш

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Авее":

    Щото плакатът е малък и тулупът не се побира в него!

    23:23 21.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ