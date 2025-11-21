ФИФА преосмисли плаката за Мондиал 2026: Роналдо вече е сред звездите след буря от фенски недоволства

След като първоначалният официален плакат за Световното първенство по футбол 2026 предизвика вълна от разочарование и остри критики заради липсата на Кристиано Роналдо, ФИФА бе принудена да реагира светкавично.
Социалните мрежи буквално избухнаха от коментари, настояващи за уважение към португалската легенда.
В отговор на масовото недоволство, световната футболна централа не само премахна спорния постер, но и представи нова, обновена визия. На нея вече грее образът на Кристиано Роналдо – един от най-емблематичните футболисти на нашето време, чиято липса първоначално бе възприета като огромен пропуск.
Любопитното е, че редом до Роналдо, на новия плакат присъстват и други знакови моменти от последния Мондиал в Катар. Сред тях се откроява триумфът на Лионел Меси с трофея, както и драматичният победен гол с глава на Юсеф Ен-Несири срещу Португалия – събитие, което сложи край на надеждите на Роналдо и неговите съотборници.
🚨 FIFA’s official account has 𝗥𝗘𝗠𝗢𝗩𝗘𝗗 the official 2026 World Cup poster from its social media pages! 😱❌— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 21, 2025
They deleted it after receiving a large number of negative comments because Cristiano Ronaldo was not included on the poster. 👀
FIFA then added Cristiano Ronaldo… pic.twitter.com/27IzXbEzqT
Иначе гледам че преобладават световно неизвестни тарамбуки,
Да знаеш
До коментар #4 от "Авее":Щото плакатът е малък и тулупът не се побира в него!
23:23 21.11.2025