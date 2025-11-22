Елина Свитолина ще открие новия сезон с участие в престижния турнир в Оукланд

Украинската тенис звезда Елина Свитолина официално потвърди, че ще започне следващата си кампания с участие в силния турнир в Оукланд, Нова Зеландия.

След впечатляващото си завръщане сред най-добрите в женския тенис през 2025 година, Свитолина завърши сезона под номер 14 в световната ранглиста – постижение, което ѝ дава отлична изходна позиция за предстоящите предизвикателства.

С амбиция да се изкачи още по-нагоре и да се завърне в топ 10 на WTA, съпругата на Гаел Монфис избра именно надпреварата в Оукланд като първа спирка за 2026 година. Турнирът, който е част от категорията WTA 250, традиционно привлича елитни състезателки и се счита за перфектна подготовка преди старта на Откритото първенство на Австралия.

Любопитен факт е, че Свитолина вече има силни спомени от кортовете в Нова Зеландия – през 2024 година тя достигна до финала, където отстъпи на американката Коко Гоф. Сега украинката ще се опита да надгради над предишното си представяне и да се пребори за трофея.

Турнирът в Оукланд ще се проведе между 5 и 11 януари 2026 година.