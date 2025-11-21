Адвокатът на Стефанос Циципас категорично опроверга слуховете за отнета шофьорска книжка

Вълна от спекулации заля спортните и новинарски медии, след като се появиха информации, че звездният гръцки тенисист Стефанос Циципас е останал без шофьорска книжка заради превишена скорост.

Днес обаче адвокатът на световния №34 – Танасис Папатанасиу – внесе яснота по случая и разсея всички съмнения. В официално изявление, цитирано от tennisnews.gr, Папатанасиу подчерта, че по време на инцидента зад волана на автомобила не е бил самият Циципас, а друг човек.

„Колата е управлявана от друго лице. Въпросът с глобата и евентуалното отнемане на книжката вече е уреден“, заяви адвокатът, слагайки точка на разпространяваните слухове.

Припомняме, че по-рано тази седмица гръцки медии разпространиха кадри от охранителни камери, на които се вижда автомобил, регистриран на името на Циципас, движещ се с впечатляващите 210 км/ч по околовръстния път на Атина. Ограничението на скоростта в този участък варира между 100 и 130 км/ч, което предизвика бурни реакции и догадки относно санкциите за известния спортист.

С днешното изявление на адвоката обаче става ясно, че Стефанос Циципас не е нарушил закона и не е лишен от правото си да шофира.