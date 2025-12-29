Новини
Сабаленка и Кириос разтърсиха „Кока-Кола Арена“ в демонстративен двубой без официален награден фонд

29 Декември, 2025 13:08

Организаторите категорично заявиха, че двамата са играли единствено за престиж и слава

Сабаленка и Кириос разтърсиха „Кока-Кола Арена“ в демонстративен двубой без официален награден фонд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дубай отново се превърна в арена на спортни емоции, след като световната №1 Арина Сабаленка и ексцентричният австралиец Ник Кириос се изправиха един срещу друг в зрелищен демонстративен мач, който разбуни духовете не само сред феновете, но и в тенис средите по цял свят. Събитието, което бе широко отразено от водещи международни медии като BBC и Пиърс Морган, привлече вниманието не само с нестандартния си формат, но и с мистерията около финансовата страна на двубоя.

Организаторите, в лицето на Стюарт Дъгид от агенция „Evolve“, категорично заявиха, че двете звезди са играли единствено за престиж и слава, без да има обявен награден фонд.

„Това е битка за честта, не за чекове“, подчерта Дъгид пред Tennis365.

Въпреки официалната позиция, мнозина се усъмниха, че Сабаленка и Кириос са се впуснали в интензивна рекламна кампания и дълги пътувания само заради спортния дух. В тенис средите се шушука, че подобни демонстративни срещи в Дубай обикновено вървят ръка за ръка със солидни хонорари, макар и под формата на „рекламни договори“ или други неофициални плащания.

Арина Сабаленка, която през 2025 г. е натрупала впечатляващи 15 милиона долара от наградни фондове, едва ли е зависела от евентуалните приходи от този мач. За Ник Кириос обаче, който напоследък рядко се появява на корта заради травми, подобна възможност вероятно е дошла като глътка свеж въздух за банковата му сметка.

Самият двубой премина под знака на експеримента – кортът бе с необичаен цвят, а игралната площ на Сабаленка бе намалена с 9%, което внесе допълнителна доза хаос и объркване.

В крайна сметка Кириос триумфира с убедителното 6-3, 6-3, но много от зрителите останаха с усещането, че променените правила са отнели от истинската спортна интрига.

След края на срещата Сабаленка не скри амбициите си: „Следващия път ще го победя, вече знам как да го изненадам!“, заяви тя с усмивка.

Кириос, от своя страна, сподели: „Да се върна на корта срещу такава шампионка е истинско вълнение.“


