Олимпиакос триумфира над Париж в Евролигата, Везенков с 13 точки за успеха

22 Ноември, 2025 10:05 577 0

Джъстин Робинсън реализира цели 35 точки за парижани

Олимпиакос триумфира над Париж в Евролигата, Везенков с 13 точки за успеха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпиакос постигна впечатляваща победа над гостуващия тим на Париж със 98:86 в дванадесетия кръг на престижната Евролига. В своята зала „На мира и дружбата“ в Пирея, гръцкият гранд демонстрира отлична форма и контролираше събитията на паркета през по-голямата част от срещата.

Българската звезда Александър Везенков отново доказа класата си, като се отчете с 13 точки, 4 борби и 1 асистенция за 27 минути игра, допринасяйки съществено за успеха на своя отбор.

Сред най-резултатните за Олимпиакос се открои Еван Фурние, който наниза 18 точки и раздаде 3 асистенции, превръщайки се в истински двигател на атаката на домакините.

Въпреки усилията на френския състав, водени от впечатляващия Джъстин Робинсън, който реализира цели 35 точки, добавяйки 2 борби и 4 асистенции, гостите не успяха да обърнат развоя на мача.

След този успех Олимпиакос се изкачи на второ място във временното класиране с актив от 8 победи и 4 загуби, затвърждавайки амбициите си за челните позиции в турнира.

Париж остава на 13-а позиция с баланс от 5 успеха и 7 поражения.


