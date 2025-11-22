Димитър Димитров - Херо дебютира начело на Ботев Пловдив срещу ЦСКА в София днес

ЦСКА и Ботев Пловдив закриват съботната програма на 16-ия кръг в efbet Лига с мач помежду си на Националния стадион "Васил Левски". Срещата стартира в 17:00 часа и ще бъде предавана на живо по Диема спорт. Главен съдия на двубоя е Геро Писков.

ЦСКА е шести в класирането с 22 точки и се намира в серия от четири поредни победи в елита и общо осем мача без загуба във всички турнири. Доброто настроение при "армейците" все още е налице след успеха в дербито срещу Левски с 1:0 в предходния кръг от efbet Лига. Всички национални състезатели на Христо Янев се завърнаха здрави и ще бъдат налице за мача с Ботев. Аут за срещата ще са лекуващият мускулно разтежение Мартин Стойчев и наказаният Дейвид Пастор.

Ботев Пловдив пристига в столицата като 10-и със 17 точки. Мачът на Националния стадион "Васил Левски" ще бъде официален дебют за новия наставник на "жълто-черните" - шампиона на България с три различни отбора Димитър Димитров - Херо. Ботев ще е десетият клуб, с който Херо се изправя срещу "армейците", като в общо 43 мача специалистът има 11 победи, 10 равенства и 22 загуби. Преди днешния мач пловдивчани се намират в серия от три поредни успеха във всички турнири.

ЦСКА и Ботев Пловдив не се победиха в първата среща помежду им от настоящия сезон, завършвайки при равенство 1:1 на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Николай Минков откри за "канарчетата" в 27-ата минута, а Йоанис Питас оформи крайния резултат с гол от дузпа в 45-ата минута.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ в деня на мача (работно време 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“ (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.