Новини
Спорт »
Бг футбол »
Димитър Димитров - Херо дебютира начело на Ботев Пловдив срещу ЦСКА в София днес

Димитър Димитров - Херо дебютира начело на Ботев Пловдив срещу ЦСКА в София днес

22 Ноември, 2025 12:54 557 2

  • цска -
  • ботев пловдив -
  • програма -
  • efbet лига -
  • бг футбол-
  • първа лига

Мачът е от 17:00 часа

Димитър Димитров - Херо дебютира начело на Ботев Пловдив срещу ЦСКА в София днес - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА и Ботев Пловдив закриват съботната програма на 16-ия кръг в efbet Лига с мач помежду си на Националния стадион "Васил Левски". Срещата стартира в 17:00 часа и ще бъде предавана на живо по Диема спорт. Главен съдия на двубоя е Геро Писков.

ЦСКА е шести в класирането с 22 точки и се намира в серия от четири поредни победи в елита и общо осем мача без загуба във всички турнири. Доброто настроение при "армейците" все още е налице след успеха в дербито срещу Левски с 1:0 в предходния кръг от efbet Лига. Всички национални състезатели на Христо Янев се завърнаха здрави и ще бъдат налице за мача с Ботев. Аут за срещата ще са лекуващият мускулно разтежение Мартин Стойчев и наказаният Дейвид Пастор.

Ботев Пловдив пристига в столицата като 10-и със 17 точки. Мачът на Националния стадион "Васил Левски" ще бъде официален дебют за новия наставник на "жълто-черните" - шампиона на България с три различни отбора Димитър Димитров - Херо. Ботев ще е десетият клуб, с който Херо се изправя срещу "армейците", като в общо 43 мача специалистът има 11 победи, 10 равенства и 22 загуби. Преди днешния мач пловдивчани се намират в серия от три поредни успеха във всички турнири.

ЦСКА и Ботев Пловдив не се победиха в първата среща помежду им от настоящия сезон, завършвайки при равенство 1:1 на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Николай Минков откри за "канарчетата" в 27-ата минута, а Йоанис Питас оформи крайния резултат с гол от дузпа в 45-ата минута.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ в деня на мача (работно време 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“ (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да да

    0 1 Отговор
    3-0 !

    Коментиран от #2

    13:34 22.11.2025

  • 2 Канар

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "да да":

    Иска ти се Припознат но резултата ще е равен.

    13:55 22.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ