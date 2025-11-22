Джао Синтонг триумфира в Рияд

Джао Синтонг спечели първата си титла след триумфа си в „Крусибъл“, след като победи Нийл Робъртсън с 5:2 във финала на Riyadh Season Snooker Championship в Саудитска Арабия, пише Фейсбук страницата Snooker Bulgaria.

Описван от Стивън Хендри в коментарите като „най-добрият между топките, който съм виждал“, 28-годишният китаец за пореден път демонстрира забележителния си талант, като отстрани Шон Мърфи и Джъд Тръмп, а след това и Робъртсън, за да прибере първата награда от 250 000 паунда.

През май тази година Джао влезе в историята на снукъра, като стана първият азиатски играч, спечелил световната титла. Изглежда, че ще бъде сред водещите фигури в спорта за много години напред. След сравнително тих старт на текущия сезон, с едва едно участие на полуфинал до момента, левичарят зарадва феновете в Рияд с лекотата на играта си и спокойния си характер.