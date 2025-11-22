Новини
Арсенал влиза в битката за турския талант Кенан Йълдъз – среща с агента му разпалва трансферните слухове

22 Ноември, 2025 14:47 778 1

Младият нападател на Ювентус отпразнува своя юбилеен 20-ти рожден ден през май

Арсенал влиза в битката за турския талант Кенан Йълдъз – среща с агента му разпалва трансферните слухове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лондонският гранд Арсенал засилва интереса си към изгряващата звезда на турския футбол Кенан Йълдъз, който в момента блести с екипа на Ювентус. Според авторитетни източници от Острова, представители на "артилеристите" са осъществили няколко срещи с известния футболен агент Жорже Мендеш, който се грижи за кариерата на 20-годишния национал.

Младият нападател, който отпразнува своя юбилеен рожден ден през май, вече се утвърди като ключова фигура в състава на "бианконерите". През настоящата кампания Йълдъз впечатлява с шест попадения и също толкова асистенции в 18 официални двубоя, включително и на престижното Световно клубно първенство на ФИФА. С подобни изяви той не само печели сърцата на тифозите в Торино, но и привлича вниманието на европейските колоси.

Въпреки засиления интерес от страна на Арсенал, както и на други водещи английски клубове и дори испанския гигант Реал Мадрид, Кенан Йълдъз наскоро удължи договора си с Ювентус до лятото на 2029 година. Освен това, младият турчин получи честта да облече легендарната фланелка с номер 10 – символ на величие, носен някога от идола му Алесандро Дел Пиеро.

Срещите между лондончани и агента на Йълдъз са се провели в Торино, но засега подробности около евентуална сделка остават в тайна.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гошка

    0 3 Отговор
    Има европейски черти. Къв туррчин? Родителката му е германка. С изключение на големия нос спокойно може да мине за европеец. Най-вериятно е с двойно гражданство.

    16:39 22.11.2025

