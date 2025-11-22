Новини
Майкон от Левски прикова вниманието на Анчелоти – бразилските медии с изненадващи разкрития

22 Ноември, 2025

Левият защитник на Левски - Майкон се оказа под лупата на самия Карло Анчелоти - треньор на националния отбор на Бразилия. Това разкри авторитетното издание „Тривела“, което посвети обширен анализ на изгряващата звезда на „сините“. В материала се подчертава, че Левски в момента оглавява класирането в efbet Лига, а приносът на Майкон за успехите на тима е неоспорим.

Бразилските журналисти обръщат специално внимание на факта, че силното бразилско присъствие в състава на столичани през последните години е улеснило адаптацията на левия бек и е допринесло за неговото израстване. Според „Тривела“, Майкон вече е попаднал в полезрението на Анчелоти, макар шансовете му да облече жълто-зелената фланелка на Бразилия за Мондиал 2026 да не са големи към този момент. Въпреки това, евентуален трансфер през зимния прозорец в някой от водещите европейски шампионати може да увеличи значително възможностите му за национален дебют.

Интересът към Майкон не се ограничава само до националния селекционер – испанският Бетис и френският Лил също следят изявите на бразилеца и обмислят оферти за неговите услуги. Ако трансферът се осъществи, това би било поредното признание за качествата на защитника и за работата на Левски в последните сезони.


