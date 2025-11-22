Диана Петкова спечели три златни медала в рамките на третия ден от Държавното лично отборно по плуване

Диана Петкова спечели три златни медала в рамките на третия ден от Държавното лично отборно първенство по плуване в 25-метров басейн. В “Парк Арена ОЗК” Бургас Петкова постигна първия си успех в надпреварата на 100 метра съчетано плуване, финиширайки за 1:00.13 мин. Националната рекордьорка остави на сериозна дистанция своята съотборничка в “Спринт София” Маргарита Стоименова, която стана шампионка за девойки старша възраст и Лора Шаранкова от клуб “Пловдив 2019”. Първа при девойките младша възраст се нареди Карина Митрова от “Олимп” с време 1:07.07 мин.

Малко след това Диана Петкова беше най-бърза и в женския старт на 50 метра бътерфлай с време 27.02 сек. Тя изпревари с повече от секунда новата държавна шампионка за девойки младша възраст Карина Митрова. С резултата си във финала 14-годишната Митрова подобри националния рекорд в тази възрастова група, финиширайки за 28.10 сек. Бронзът остана за най-бързата при девойките старша възраст - Стефани Кременлиева от “Левски” (резултат от сериите 28.87 сек.).

В края на състезателната сесия Диана Петков и съотборниците ѝ Екатерина Аврамова, Калин Михайлов и Максим Иванов донесоха победата на “Спринт София” при смесените щафети на 4х50 метра съчетано плуване с резултат 1:46.26 мин.

Дарен Кирилов постигна втория си успех на ДЛОП в Бургас. Днес (21.11) той беше с най-доброто време във финала на 50 метра гръб при мъжете - 24.88 сек. На 3 десети след представителя на клуб “Доростол” завърши Валентин Филипов от ПСК “Черно море”. Третото място заслужи Никола Левтеров от “Спринт София” с време 25.52 сек. Левтеров взе титлата при юношите старша възраст, а при младшата с най-добър резултат беше Денис Мензилджиян от “Пловдив 2019” (28.49 сек.).

Светлозар Николов от пловдивския ВСИ беше най-бърз на 400 метра съчетано плуване при мъжете. Той спечели финал “А” с време 4:12.22 мин., изпреварвайки Павел Батинов от “Олимп” и съотборника си Явор Стефанов. Шампиони при юношите станаха Денис Мензилджиян от “Пловдив 2019” (младша) и Мартин Юсев от “Младост ‘91” (старша).

Новата национална рекордьорка на 200 метра бруст в малък басейн Камелия Стоименова (“Спринт София”) триумфира в Бургас с време 2:27.72 мин. След Стоименова финишираха Яна Ангелова от “Вихрен”, която взе златото при девойките младша възраст и Елица Милотинова от клуб “Тибрис”. Шампионка при девойките старша възраст стана Ана Делинешева (“Акулите”) с резултат 2:37.43 мин.

Плувецът на “Вихрен” Васил Тушев беше над всички във финала на 100 метра свободен стил при мъжете. 18-годишният състезател взе дистанцията за 49.02 сек. На 28 стотни след Тушев остана Алекс Стойнов от клуб “Олимп”. Бронза заслужи Борис Милев (“Олимпия”) с време 49.40 сек. Николай Стоев от клуб “Акулите” (53.09 сек.) и Мирослав Терзиев от ПСК “Черно море” (50.02 сек.) взеха държавните титли при юношите младша и старша възраст.

Магдалена Пепегова спечели един от най-оспорваните финали в третия ден на Държавното първенство. Състезателката на “Спринт София” завърши с най-доброто време в старта на 100 метра гръб при жените. 18-годишната Пепегова спечели държавната титла с резултат 1:00.85 мин. На 74 стотни след нея финишира съотборничката ѝ Екатерина Аврамова. Трета се нареди Дарина Ракова (“Сейнт Джордж”) с 1:01.83 мин. Божидара Борисова от “Пирин” (1:04.66 мин.) и Маргарита Стоименова от “Спринт София” (1:03.65 мин.) заслужиха златните медали при девойките младша и старша възраст.

Матей Резашки (“Младост ‘91”) спечели мъжкия финал на 100 метра бътерфлай с резултат 54.40 сек. Втори и трети се наредиха Мартин Михайлов от ПСК “Черно море” и Вася Манолов от “Вихрен”. Държавни шампиони при юношите станаха Христо Петков от “Пловдив 2019” (младша, 57.17 сек.) и Радостин Кръстев от “Спринт София” (старша, 55.38 сек.).