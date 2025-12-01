Новини
Българското участие на Европейското първенство по плуване в 25-метров басейн

1 Декември, 2025 21:04

Европейският шампион Любомир Епитропов ще участва в три дисциплини

Утре (02.12) в полския град Люблин започва Европейското първенство по плуване в 25-метров басейн. България ще бъде представена от седем състезатели - 4 в мъжката надпревара и 3 в женската.

Европейският шампион Любомир Епитропов ще участва в три дисциплини (50, 100 и 200 метра бруст). Петър Мицин ще преследва поредното си отличие от голямо първенство на 200, 400 и 800 метра свободен стил. Калоян Левтеров е сред заявените в стартовете на 50, 100 и 200 метра гръб, в същите дисциплини ще се включи и дебютантът Дарен Кирилов.

Диана Петкова е със заявка за участие в 6 дисциплини при жените (50 и 100 метра свободен стил, 50 и 100 метра бруст, 100 и 200 метра съчетано плуване). В Люблин Габриела Георгиева ще застане на старт на 50, 100 и 200 метра гръб, а Тея Николова на 50 и 100 метра бруст.

Заедно със състезателите в Полша са треньорите Кристиян Минковски и Николай Вакареев, както и кинезитерапевтът Марий Иванов.

Сутрешните серии от Европейското първенство започват в 11.00 часа, а финалите са от 20.00 часа. Стартовете ще бъдат предавани пряко по БНТ3.


